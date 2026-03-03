Actor Awards 2026: Diese Sieger gelten als Favoriten für die Oscars

Trends Indikator für die Oscars 2026? Diese Darsteller haben die Actor Awards gewonnen Aktualisiert: Vor 37 Minuten von Lars-Ole Grap "Sinners"-Darsteller Michael B. Jordan räumt bei den Actor Awards 2026 ab. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Die Actor Awards gelten als verlässlicher Früh-Indikator für die Oscars: Die Schauspieler-Sparte bildet die größte Wählergruppe der Academy, und ein Sieg hier signalisiert oft beste Chancen auf die begehrte Oscar-Statue bei der 98. Verleihung in der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026.

Actor Awards 2026: "Sinners" und Michael B. Jordan als klare Oscar-Favoriten Zum dritten Mal moderierte Kristen Bell die Actor Awards. Die Auszeichnungen der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA zählen neben den Preisen der Produzenten-, Regie- und Autoren-Gewerkschaften zu den vier wichtigsten Industriepreisen Hollywoods und gelten als verlässlichster Indikator für die Schauspiel-Oscars. Mit über 170.000 Mitgliedern ist SAG-AFTRA die größte Hollywood-Gewerkschaft, und ihre Preise sind besonders aussagekräftig, wenn es um die Favoritenrollen bei den Oscars geht. Filme wie "Oppenheimer" oder "Everything Everywhere All At Once" überzeugten in der Vergangenheit erst bei den Actor Awards, bevor sie anschließend bei den Oscars triumphierten. Für 2026 deutet jetzt vieles darauf hin, dass ein weiterer Film diesem Muster folgen könnte. Denn der unangefochtene Gewinner des Abends ist das Mystery-Drama "Sinners". Das Ensemble um Regisseur Ryan Coogler sicherte sich den Preis für die beste schauspielerische Leistung eines Ensembles. Doch damit nicht genug - Hauptdarsteller Michael B. Jordan krönte seine beeindruckende Karriere auch noch mit der Auszeichnung als bester Hauptdarsteller. Damit hat er sich endgültig auch als Oscar-Favorit in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" etabliert.

Jessie Buckley, Sean Penn und "Mission: Impossible" als Oscar-Favoriten Doch auch in den anderen Kategorien kristallisierten sich die Favorit:innen der Saison deutlich heraus. Jessie Buckley festigte ihre Position als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung in "Hamnet" - der Film ist bereits achtmal in den begehrten Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie" für den Oscar nominiert, während Hollywood-Legende Sean Penn mit seiner Auszeichnung für "One Battle After Another" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" einmal mehr unter Beweis stellt, warum er zur absoluten Elite Hollywoods gehört. Amy Madigan wurde für "Weapons" in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" geehrt und ist ebenfalls für einen Oscar nominiert. Ein spannender Blick über den Tellerrand bot sich in der Kategorie der Stunt-Ensembles. Hier triumphierte "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Für Branchen-Insider ist dieser Sieg weit mehr als eine reine Anerkennung für atemberaubende Action: Er gilt als wichtiger Indikator für die technischen Oscar-Kategorien. Solche Erfolge ziehen oft Nominierungen für den besten Schnitt, den Ton oder die besten visuellen Effekte nach sich und machen Tom Cruises jüngstes Werk zu einem Schwergewicht in der Post-Produktion. Ab 2028, pünktlich zur großen 100. Jubiläums-Verleihung, wird erstmals ein Oscar in der Kategorie "Bestes Stunt-Design" vergeben. Nominiert werden können Filme, die ab dem Kinojahr 2027 erscheinen.

