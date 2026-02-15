Neuer Film? Geht die "Rambo"-Reihe ohne Sylvester Stallone weiter? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Könnte Noah Centineo (r.) bald Sylvester Stallone (l.) in der Rolle des John Rambos bald ablösen? Bild: IMAGO / imagebroker / IMAGO / Everett Collection

Rambo ohne Stallone schien lange Zeit unmöglich. Doch nun wird ein sechster Teil ohne die Kino-Legende gedreht.

"Indiana Jones" ohne Harrison Ford, Harry Potter ohne Daniel Radcliffe und als nächstes Rambo ohne Sylvester Stallone? Es gibt Rollen, die so fest mit ihren Darsteller:innen verankert sind, dass man sich eine Neuausrichtung kaum vorstellen kann. Und trotzdem werden immer wieder Neuverfilmungen, Serien-Adaptionen und Prequels auf den Markt gebracht - mit einer ähnlichen Geschichte, aber anderen Gesichtern. Mal funktioniert die Neuausrichtung, mal hat sie beim Publikum absolut keine Chance. Auch die legendäre Geschichte des John Rambo wird wieder aufgerollt. Mit einer neuen Besetzung vor sowie hinter der Kamera.

"Rambo 6": Ein Blick auf die Anfänge Tatsächlich wird derzeit an einem neuen Teil vom 80er-Jahre-Hit "Rambo" gearbeitet. Statt einer Fortsetzung erwartet das Publikum allerdings dieses Mal ein Prequel. Bereits im Mai 2025 verkündete Millennium Media, dass der nächste "Rambo"-Film während des Vietnamkriegs angesiedelt sei. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Version von John Rambo, lange bevor er zum vom Krieg traumatisierten Einzelkämpfer der späteren Filme wurde. Damit verabschiedet sich die Reihe erstmals vollständig von Stallone in der ikonischen Rolle und geht einen ganz neuen Weg. Gespielt wird der junge Rambo von dem 29-jährigen Noah Centineo, bekannt aus Produktionen wie "The Recruit" und "To All The Boys I’ve Loved Before". Mit dieser Besetzung wird die Action-Saga in ein neues Zeitalter übersetzt und mit Sicherheit ein jüngeres Publikum ansprechen. Einen trainierten Körper à la Stallone kann der Schauspieler zumindest vorweisen und auch einige Action-Filme lassen sich mittlerweile in seiner Filmografie finden. Zuletzt stand er für "Union Country" vor der Kamera. Geäußert hat sich Centineo bisher allerdings noch nicht zu seiner neuen Hauptrolle, die mit Sicherheit Aufmerksamkeit auf ihn lenken wird.

Ein Regisseur mit persönlichem Bezug Auch hinter den Kulissen wechselt das Team. Jalmari Helander, bekannt für die "Sisu"-Filme, führt Regie. Immerhin hat er mit seinen bisherigen Arbeiten bewiesen, dass er ein Gespür für rohe, düstere Action besitzt. Laut dem Branchen-Magazin "Variety" haben die Dreharbeiten zum neuen "Rambo" auch schon begonnen.

Als ich elf war, sah ich zum ersten Mal Rambo und das hat mein Leben verändert. Jalmari Helander

Bei so viel persönlicher Verbindung zum Filmhelden dürfte sich der Regisseur ordentlich ins Zeug legen, um der Figur gerecht zu werden. "Es ist mir eine Ehre, dieses nächste Kapitel mit großem Respekt für den Charakter und sein Vermächtnis zu gestalten und dem Publikum den Beginn von John Rambos Reise zu präsentieren", sagt er. Die Produktion soll an die Anfänge der Reihe zurückkehren. "Dies ist Rambo in seiner reinsten, unverfälschten und realen Form - eine Überlebensgeschichte über Ausdauer, Beharrlichkeit und verlorene Unschuld", so Helander.

Kann man Stallone überhaupt ersetzen? Auch, wenn ein Rückblick auf die jungen Jahre von John Rambo verlockend wirkt, bleibt dieser Punkt heikel. Die Figur des Rambo ohne Sylvester Stallone scheint fast unmöglich. Er hat der Figur nicht nur ihr Aussehen gegeben, sondern auch ihre innere Zerrissenheit, ihre stille Wut und ihre Verletzlichkeit geprägt. Stallones Präsenz hat erheblich zum Erfolg der Verfilmungen beigetragen. Auf der anderen Seite kann bei einem Prequel, also der Erzählung vor der eigentlichen Geschichte, natürlich nicht Stallone selbst für sein jüngeres Ich vor der Kamera stehen. So ist ein jüngerer Schauspieler formal nur logisch. Aber reicht Logik aus, um an die großen Erfolge des Originals heranzukommen? Es wird spannend zu sehen, ob die Filmemacher:innen es schaffen, eine emotionale Verbindung zwischen dem neuen Action-Helden und seinem Publikum zu kreieren. Fans werden sich also noch etwas gedulden müssen, bis sie herausfinden, ob das Prequel als eigenständiger Film funktioniert oder doch nur als mutiges Experiment in die Filmgeschichte eingehen wird.

Rambo ohne Stallone: Drehorte, Cast und Kinostart Angeblich wird derzeit schon in Thailand gedreht, unter anderem in Bangkok, Krabi, Phang Nga sowie Kanchanaburi. Damit wird ein Kinostart frühestens 2027 realistisch. Es gibt bisher jedoch kein konkretes Datum. Neben Hauptdarsteller Noah Centineo werden auch Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White und Tayme Thapthimthong zu sehen sein. Das Drehbuch stammt von Rory Haines und Sohrab Noshirvan. Ob "Rambo" ohne Sylvester Stallone tatsächlich funktioniert, werden wir also vermutlich im nächsten Jahr herausfinden.