Thriller, Komödie & Co. In diesen 7 Filmen spielt das Ehepaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel Seite an Seite Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Das Schauspiel-Ehepaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel ist auch auf der Leinwand zusammen zu sehen - unter anderem in den Filmen "Ein Taxi für zwei" (l.), "Tod auf Amrum" (M.) und "Entführen für Anfänger" (r.). Bild: picture-alliance / dpa | Fotoreport / ZB | Thomas Schulze / ARD Degeto Film/Silviu Guiman

Andrea Sawatzki und Christian Berkel gehören seit fast drei Jahrzehnten zu den bekanntesten Schauspiel-Paaren Deutschlands. Seit 2011 sind sie verheiratet und auch beruflich kreuzen sich ihre Wege. Immer wieder stehen die beiden zusammen vor der Kamera. Wir werfen einen Blick auf ihre gemeinsamen Projekte.

Andrea Sawatzki und Christian Berkel: Ein Paar vor und hinter der Kamera Seit knapp 30 Jahren sind sie ein Paar, 1999 und 2002 kamen ihre beiden Söhne Moritz und Bruno zur Welt, im Dezember 2011 folgte die Hochzeit. Anders als viele andere Kolleg:innen trennen sie Privates und Berufliches nicht strikt und haben im Laufe der Jahre schon mehrfach zusammen gedreht. Insgesamt haben Sawatzki und Berkel über zehn gemeinsame Projekte realisiert, darunter Filme, Serienerfolge, einen Frankfurter "Tatort", sowie einen Werbespot. Dass sie vor der Kamera so gut harmonieren, überrascht kaum. "Ich finde, wir ergänzen uns sehr schön - das merke ich immer, wenn wir gemeinsam arbeiten dürfen", sagte Sawatzki im Interview mit der Agentur "teleschau". Christian Berkel betonte zudem, dass durch den Beruf eine künstliche Fremdheit entstehe, die die Beziehung lebendig halte.

Die ARD-Degeto Reihe "Für zwei" Einen besonderen Stellenwert in der gemeinsamen Filmografie von den Darsteller:innen nimmt die ARD-Degeto-Komödien-Reihe ein, die ursprünglich unter dem Titel "… für Anfänger" startete. Mit mehreren erfolgreichen Freitagsfilmen im Ersten entwickelte sich das Format schnell zu einer festen Größe. Um den Fokus noch stärker auf die beiden Hauptfiguren zu lenken, wird die Reihe inzwischen unter dem Titel "Für zwei" fortgeführt. In der Filmreihe geraten die Figuren in absurde, oft konfliktreiche Beziehungssituationen, die Sawatzki und Berkel mit viel Dialogwitz tragen. Die ARD Degeto betonte zur Umbenennung der Reihe, dass die beiden Schauspieler:innen das Herzstück des Formats seien und ihr Zusammenspiel den Markenkern der Filme ausmache.

"Scheidung für Anfänger" (2018) "Scheidung für Anfänger" bildet den Auftakt der gemeinsamen Filmreihe. Andrea Sawatzki und Christian Berkel spielen ein Paar, das nach 24 Jahren Ehe beschließt, sich einvernehmlich scheiden zu lassen. Doch als ihre Tochter ihre Hochzeit verkündet, verschweigen sie die Trennung zunächst und stürzen sich in die organisatorische Scheidungsroutine. Aus der friedlich geplanten Trennung wird ein turbulenter Rosenkrieg mit Anwälten, Eifersucht und verletzten Egos - der die beiden zugleich zwingt, ihre Beziehung und mögliche neue Gefühle füreinander neu zu hinterfragen. Der Film erzählt mit viel Wortwitz von den kleinen und großen Konflikten nach einer Trennung und legt den Grundstein für die spätere Komödien-Reihe. Sawatzki und Berkel schaffen es, ihre reale Chemie für humorvolle, aber tiefe Darstellungen von Beziehungsproblemen zu nutzen. Im Interview mit der "Goldenen Kamera" betonte die gebürtige Bayerin, wie sehr sie auch die Action-Szenen im Film genossen. "Wir haben die Möglichkeit, etwas zu machen, was wir zu Hause nicht machen", fügte ihr Ehemann lachend hinzu.

"Sportabzeichen für Anfänger" (2021) In "Sportabzeichen für Anfänger" verkörpern die beiden die alleinerziehenden Eltern Stefanie und Bertram, die nach einem Zwist beim Elternabend in einen persönlichen Wettstreit geraten. Um ihre Kinder für die ungeliebten Bundesjugendspiele zu motivieren, sollen sie selbst das Sportabzeichen ablegen und dabei besser sein als der jeweils andere. Aus der zunächst pädagogischen gemeinten Aktion entwickelt sich ein immer verbissenerer Konkurrenzkampf mit allerlei Tricksereien, der die zwei zwingt, über ihren eigenen Schatten zu springen - sportlich wie menschlich. Der Film verbindet eine klassische Beziehungskomödie mit Alltagsbeobachtungen. Dabei verkörpert Sawatzki die resolute Single-Mutter Stefanie mit Witz und Sturheit und Berkel den gehemmten, aber ehrgeizigen Bertram.

"Entführen für Anfänger" (2025) In "Entführen für Anfänger" machen Andrea Sawatzki und ihr Christian Berkel mit der gemeinsamen Filmreihe einen Ausflug ins Kriminal-Genre. Dabei spielt sie die glamouröse Evelyn Moser, Aushängeschild des Beauty-Imperiums ihres Ehemanns. Berkel verkörpert den langjährigen Buchhalter Adam Lansky, der nach seiner Kündigung einen riskanten Plan fasst: Er entführt Evelyn, um von ihrem erfolgreichen Ehemann Lösegeld zu erpressen. Doch die vermeintliche Opferrolle verschiebt sich schnell, als Evelyn erkennt, dass ihr Mann sie längst ersetzen will. Statt sich zu fügen, ergreift sie die Initiative und schmiedet gemeinsam mit Adam einen eigenen Racheplan.

"Ein Taxi für zwei" (2026) "Ein Taxi für zwei", der am 16. Januar ausgestrahlt wurde, markiert den bislang letzten Teil der Reihe. Christian Berkel spielt den erfolgreichen, aber verschlossenen Schriftsteller Gregor, der seine Liebesromane unter einem weiblichen Pseudonym veröffentlicht. Als er für den Literaturpreis persönlich erscheinen soll, gerät er unter Druck. In der lebensfrohen Taxifahrerin Elke (Andrea Sawatzki) findet er eine unerwartete Lösung. Aus der Zweckgemeinschaft entwickelt sich eine konfliktreiche Beziehung, in der Gegensätze aufeinandertreffen. Auch der vierte Film der Reihe nutzt die bewährte Chemie des Duos - diesmal für eine leichte Verwechslungskomödie mit romantischen Noten.

"Tod auf Amrum" (1998) Neben der ARD-Komödienreihe gibt es noch weitere gemeinsame Filmprojekte. Der Thriller "Tod auf Amrum" war nicht nur der erste gemeinsame Film, sondern markiert auch den Beginn ihrer persönlichen Geschichte, da sich die beiden bei den Dreharbeiten erstmals begegneten und ineinander verliebten. Christian Berkel übernimmt darin die Rolle des erfahrenen Hamburger Kommissars Rolf Spiekermann, der sich nach beruflichen Erfolgen und zahlreichen Feinden in der Unterwelt mit seiner Familie eine Auszeit auf der Nordseeinsel Amrum gönnen will. Andrea Sawatzki spielt seine Ehefrau Elke - und damit bereits damals die Partnerin an seiner Seite. Was zunächst wie ein ruhiger Familienurlaub wirkt, entwickelt sich schnell zu einem bedrohlichen Szenario: Nach einem Überfall auf den Kommissar liegt der Verdacht eines Racheakts nahe, während ein junger Anhalter zusätzliche Spannungen ins Familienleben bringt. Rückblickend wirkt es beinahe wie eine ironische Fügung, dass Sawatzki und Berkel hier erstmals ein Ehepaar spielten - lange bevor sie im echten Leben heirateten.

"Das Experiment" (2001) In dem bekannten Psychothriller "Das Experiment" standen Sawatzki und Berkel am Anfang ihrer Beziehung erneut zusammen vor der Kamera. Für ein Gefängnisexperiment werden 20 Freiwillige in Wärter und Häftlinge eingeteilt, wobei die Wärter mit Schlagstöcken ausgestattet sind und die Häftlinge strikte Regeln befolgen müssen. Andrea Sawatzki ist als Forscherin Dr. Jutta Grimm zu sehen, während Christian Berkel den Häftling Robert Steinhoff (Nr. 28) spielt. Der Film zeigt, wie schnell soziale Strukturen kippen können, wenn Macht, Gruppendruck und psychologische Dynamik aufeinandertreffen. Für das Schauspielpaar war es eines der ersten gemeinsamen Projekte nach "Tod auf Amrum" - und zugleich ein Ausflug in deutlich düsteres Terrain abseits der späteren Komödien.

"Querschuss" (2025) Mit "Querschuss" schlug das Schauspielpaar 2025 einen ernsten Ton an, die beiden traten erstmals auch als Produzent:innen gemeinsam in Erscheinung. Zum ersten Mal verkörpern sie vor der Kamera Geschwister. Im Zentrum des Familiendramas steht der überraschende Suizid des Patriarchen Joachim kurz vor seinem 80. Geburtstag, der die Familie in Trauer und alte Konflikte stürzt. Christian Berkel spielt den Sohn Andreas, der rational nach Erklärungen sucht, während das Testament neue Spannungen auslöst. Andrea Sawatzki verkörpert dessen labile Schwester Ulrike, die sich stets als bevorzugtestes Kind sah und nun ebenfalls mit Schuld und Verlust ringt. "Querschuss" rückt das Duo in ein vielschichtiges, emotional aufgeladenes Familienporträt - fernab von Komödien und leichten Stoffen.

Weitere gemeinsame Projekt in Planung Ende 2025 wurde bereits ein weiterer Film angekündigt, der unter den Arbeitstiteln "Engel für Anfänger" und "Ein Nachthemd für zwei" entwickelt wird. Auch dieses Projekt steht im Auftrag der ARD Degeto Film. Im vierten Teil der Komödienreihe spielen Andrea Sawatzki und Christian Berkel ein Ehepaar kurz vor der Scheidung, das durch einen unerwarteten Perspektivwechsel gezwungen wird, sich neu kennenzulernen. Die Dreharbeiten fanden in Köln und Umgebung bis Ende Dezember statt, ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.