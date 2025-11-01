Schauriger Streaming-Spaß Halloween-Horror pur: Diese Kult-Schocker auf Joyn treiben dir den Schweiß auf die Stirn! Aktualisiert: 01.11.2025 • 16:00 Uhr von Nicola Schiller Ghostface, Jigsaw, Jason und Michael versüßen dir die Halloween-Zeit. Bild: picture alliance / PictureLux/Paramount/ The Hollyw | Courtesy of Paramount Pictures and Spyglass Media Group. G; picture alliance/United Archives | United Archives / kpa Publicity; IMAGO / United Archives; picture alliance / PictureLux/Ryan Green/Universal | R4820; MD_adobe.stock.com

Was wäre ein Horror-Film ohne den perfekten Schurken, der uns das Fürchten lehrt und Albträume beschert. Einige Film-Reihen haben es geschafft, ein ganzes Imperium rund um ihre Bösewichte zu erschaffen. Vier der legendärsten Horror-Ikonen kannst du auf Joyn streamen.

Für alle Halloween-Muffel: Diese Parodie zeigt alle Horror-Ikonen in einem Film Film ansehen Comedy Mega Monster Movie Verfügbar auf Joyn 92:08 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Ghostface aus "Scream" Brutalo-Faktor: 🩸🩸 Grusel-Faktor: 😱 Ghostface ist der maskierte Killer aus der "Scream"-Reihe. Die Filme schafften es, das brutale Slasher-Genre durch jede Menge Humor neu zu definieren. Was Ghostface besonders furchteinflößend macht, ist, dass er nicht nur eine Person ist – mehrere Charaktere schlüpfen im Laufe der Filme in die Rolle des Killers, was seine Identität immer ungewiss und überraschend hält. Die Mischung aus teils sarkastischen Dialogen, Unvorhersehbarkeit und klassischem Slasher-Horror macht Ghostface zu einer echten Kultfigur.

Teil fünf der berühmten Horror-Reihe Film ansehen Horror Scream Verfügbar auf Joyn 109:46 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Jigsaw aus "Saw" Brutalo-Faktor: 🩸🩸🩸🩸🩸 Grusel-Faktor: 😱😱 Jigsaw, alias John Kramer, ist der berüchtigte Antagonist der "Saw"-Filmreihe. Jigsaw hat einen ganz eigenen moralischen Code: Er sieht sich selbst nicht als Mörder, sondern als jemanden, der seinen Opfern durch brutale "Spiele" die Chance gibt, ihr Leben zu schätzen und sich zu "erlösen". Jigsaw entwirft sadistische Fallen, die psychischen und physischen Schmerz verursachen, doch immer mit einer Möglichkeit zur Flucht – sofern die Opfer bereit sind, schreckliche Opfer zu bringen. Sein kalkuliertes Vorgehen, sein krankhaftes Spiel mit dem Leben anderer und die ikonische Puppe "Billy", die oft seine Botschaften überbringt, machen Jigsaw zu einer der gruseligsten Figuren des modernen Horrors.

Jason Voorhees aus "Freitag der 13." Brutalo-Faktor: 🩸🩸🩸🩸 Grusel-Faktor: 😱😱 Jason Voorhees ist der Serienmörder und zentrale Antagonist der "Freitag der 13."- Reihe. Er ist einer der legendärsten Figuren des Horror-Genres, bekannt durch seine Hockey-Maske. Seine unzähligen Opfer tötet er ohne Worte (tatsächlich sagt er in den mittlerweile zwölf Filmen nicht ein einziges Wort) und auf die brutalste Art und Weise.

Willst du mehr Hintergründe über Jason Voorhees erfahren? Die Doku "His Name was Jason" kostenlos auf Joyn ansehen