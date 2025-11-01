Zeit abzutauchen November-Highlights auf Joyn: Serien- und Film-Highlights auf einen Blick Aktualisiert: 01.11.2025 • 14:47 Uhr von Katharina von Freyburg "House Of The Dragon", "Der letzte Bulle" und "Transformers: Aufstieg der Bestien" kommen neu bei Joyn ins Programm. Bild: 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved. / SAT.1 / 2023 Paramount Pictures. Hasbro, Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro. © 2023 Hasbro.

Gewitterstimmung und Nebelschwaden liefern diesen Monat die perfekte Kulisse für die zweite Staffel des "Game Of Thrones"-Prequels: Die Schlacht um Westeros tobt weiter! Fürs herzerwärmende Kontrastprogramm zum Herbstwetter sorgen romantische Komödien, Serien mit Tiefgang und eine Portion Action.

"House Of The Dragon" Milly Alcock schlüpft in Staffel 2 von "House Of The Dragon" erneut für einen Cameo-Auftritt in die Rolle der jungen Prinzessin Rhaenyra. Bild: © 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

"Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" Im November können sich Joyn-Zuschauer:innen auf eine neue Comedy-Serie mit Annette Frier freuen. Bild: Joyn/Willi Weber

Mit "Danni Lowinski" hat Annette Frier (51) bereits als unkonventionelle Heldin mit Bodenhaftung gesellschaftliche Widersprüche thematisiert. Jetzt spielt sie eine fiktionale Version ihrer selbst - eine Schauspielerin in der Lebensmitte, die eigentlich alles im Griff haben sollte. Eigentlich. Doch zwischen Hitzewallungen, Selbstzweifeln und gesellschaftlichen Erwartungen gerät ihr Leben aus den Fugen: Die Ehe scheitert, Rollenangebote bleiben aus und ihre 20-jährige Tochter ist schwanger. Mit trockenem Witz und bissigem Charme widmet sich "Frier & 50 - Am Ende meiner Tage" den vermeintlich unsichtbaren Jahren einer Frau. Frier sagt selbst: "Die meisten haben das Gefühl, dass die Wechseljahre - bzw. 'die größte Scheiße seit Schwarzbrot', wie wir sie nennen - nichts sind, worüber man öffentlich reden sollte. Oder lachen. Oder weinen." Diese Serie tut all das - und genau das macht sie so befreiend echt. Im Stream: Ab 10. November kostenlos auf Joyn! Genre: Comedy

"Der letzte Bulle" im Doppelpack Henning Baum ist wieder in seiner Paraderolle als Polizist Mick Brisgau zu sehen. Bild: SAT.1/Martin Rottenkolber

Zu "Hello Again" von Howard Carpendale wachte Kommissar Mick Brisgau, gespielt von Henning Baum, nach 20 Jahren aus dem Koma auf - das war 2010 in der ersten Folge der Kultserie. Jetzt feiert der Don Johnson von Rüttenscheid erneut sein Comeback. Nachdem Mick jahrelang spurlos verschwunden war und sogar für tot erklärt wurde, taucht er in der neuen Staffel plötzlich in seinem Essener Revier auf. Brisgau ist zurück. Doch die Welt hat sich - mal wieder - weitergedreht. Smartphones, Einsatzvorschriften, Genderdebatten - alles neu, nur Mick nicht. Kaum wieder da, steckt er mitten in einem Mordfall und muss sich auch mit einem persönlichen Schicksalsschlag auseinandersetzen. Er stellt sich den Herausforderungen wie gewohnt mit Instinkt, Schlagkraft und seinem unnachahmlichen Ruhrpott-Charme. Und ja: Die Lederjacke sitzt immer noch perfekt! Die neue Staffel von "Der letzte Bulle" ist die erste gemeinsam von Prime Video und SAT.1 beauftragte Serie. Die acht Episoden starten am 31. Oktober bei Prime Video und sind ab 24. November in SAT.1 und auf Joyn zu sehen. Genre: Krimi, Action

Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, kann schon ab 17. November den Kinofilm "Der letzte Bulle" kostenlos auf Joyn streamen - das actionreiche Bindeglied zwischen den früheren Staffeln und der Neuauflage. Oder einfach noch mal ein paar alte Folgen ansehen, um sich auf die Rückkehr des ruppig-sympathischen Ermittlers einzustimmen.

Deutsches Kino im Double Feature: "Caveman" und "Es ist zu deinem Besten" Gegen den Montags-Blues setzt SAT.1 am 10. November auf volle Komödien-Power. Um 20:15 läuft "Caveman" mit Moritz Bleibtreu. Darin verkörpert er den erfolglosen Autohändler Bobby, der bei einer Open-Mic-Night sein Talent als Comedian beweisen will. Inspiration liefert sein imaginärer Urzeitfreund Caveman, der ihm die ewigen Missverständnisse zwischen Mann und Frau erklärt. Als seine Frau Claudia (Laura Tonke) ihn kurz vor dem Auftritt verlässt, wirft Bobby sein Programm um und nutzt seine persönliche Krise für eine schonungslose Abrechnung mit der modernen Männlichkeit. Direkt im Anschluss zeigt der Sender um 22:20 Uhr "Es ist zu deinem Besten". In der Familienkomödie von Marc Rothemund aus dem Jahr 2020 versuchen drei überfürsorgliche Väter (Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer), ihre Töchter vor vermeintlich falschen Partnern zu beschützen. Dabei richten sie heilloses Chaos an. Pointierte Gesellschaftssatire mit viel Situationskomik. Genre: Comedy, romantische Komödie

"Transformers: Aufstieg der Bestien" Dominique Fishback und Anthony Ramos stellen sich einer außerirdischen Gefahr. Bild: picture alliance / PictureLux/Jonathan Wenk/Paramou