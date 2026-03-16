Fans verärgert OSCARS® 2026: Diese verstorbenen Stars wurden nicht in den Gedenkminuten erwähnt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Sie war Film-Ikone und Sexsymbol und prägte das Kino der Nachkriegszeit wie kaum eine andere. Aber in der Hommage wurde sie, wie einige andere auch, nicht erwähnt: Brigitte Bardot. Bild: Bestimage

Der "In Memoriam"-Programmpunkt zählt zu den emotionalsten Momenten der OSCAR®-Nacht. Diesmal sorgt er jedoch auch für Diskussionen. Der Grund: Mehrere prominente Todesfälle blieben unerwähnt.

Wie jedes Jahr gedachte die Academy den Verstorbenen aus der Filmbranche. Billy Cristal erinnerte an den ermordeten Regisseur Rob Reiner (1947-2025) und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner (1955-2025) , bekannt durch Filme wie "Stand by Me", "The Princess Bride" oder "When Harry met Sally". Rachel McAdams gedachte der verstorbenen OSCAR®-Preisträgerin Diane Keaton (1946-2025). Barbra Streisand erinnerte sich an ihre bewegende Zeit mit dem verstorbenen Robert Redford (1936-2025). Schon kurz nach der Ausstrahlung regte sich bei den Zuschauer:innen deutliche Kritik in den sozialen Netzwerken. Sie bemängelten, dass mehrere bedeutende Namen in der Hommage an die verstorbenen Filmschaffenden fehlten.

Fans schlagen Alarm Dazu zählte unter anderem James Van der Beek (1977-2025), der im Alter von nur 48 Jahren im Februar 2025 an Darmkrebs gestorben war. Er war vor allem bekannt durch die Serie "Dawson’s Creek". Auch Eric Dane (1972-2025) wurde beim "In Memoriam" nicht erwähnt. Der beliebte "Grey’s Anatomy"-Star starb im November 2025 mit 53 Jahren an ALS. Ebenso fehlten in der Hommage an die Verstorbenen die französische Filmlegende Brigitte Bardot (1934-2025) sowie die Schauspieler Robert Carradine (1954-2025), June Lockhart (1925-2025), Malcolm-Jamal Warner (1970-2025) und Bud Cort (1948-2025). Die Academy hat sich bislang nicht zu der Kritik geäußert. In den vergangenen Jahren wurde aber gelegentlich die begrenzte Sendezeit als Begründung angeführt.