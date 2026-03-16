Fans verärgert
OSCARS® 2026: Diese verstorbenen Stars wurden nicht in den Gedenkminuten erwähnt
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Der "In Memoriam"-Programmpunkt zählt zu den emotionalsten Momenten der OSCAR®-Nacht. Diesmal sorgt er jedoch auch für Diskussionen. Der Grund: Mehrere prominente Todesfälle blieben unerwähnt.
Wie jedes Jahr gedachte die Academy den Verstorbenen aus der Filmbranche. Billy Cristal erinnerte an den ermordeten Regisseur Rob Reiner (1947-2025) und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner (1955-2025) , bekannt durch Filme wie "Stand by Me", "The Princess Bride" oder "When Harry met Sally". Rachel McAdams gedachte der verstorbenen OSCAR®-Preisträgerin Diane Keaton (1946-2025). Barbra Streisand erinnerte sich an ihre bewegende Zeit mit dem verstorbenen Robert Redford (1936-2025).
Schon kurz nach der Ausstrahlung regte sich bei den Zuschauer:innen deutliche Kritik in den sozialen Netzwerken. Sie bemängelten, dass mehrere bedeutende Namen in der Hommage an die verstorbenen Filmschaffenden fehlten.
Filme mit Billy Cristal auf Joyn
Fans schlagen Alarm
Dazu zählte unter anderem James Van der Beek (1977-2025), der im Alter von nur 48 Jahren im Februar 2025 an Darmkrebs gestorben war. Er war vor allem bekannt durch die Serie "Dawson’s Creek". Auch Eric Dane (1972-2025) wurde beim "In Memoriam" nicht erwähnt. Der beliebte "Grey’s Anatomy"-Star starb im November 2025 mit 53 Jahren an ALS.
Ebenso fehlten in der Hommage an die Verstorbenen die französische Filmlegende Brigitte Bardot (1934-2025) sowie die Schauspieler Robert Carradine (1954-2025), June Lockhart (1925-2025), Malcolm-Jamal Warner (1970-2025) und Bud Cort (1948-2025). Die Academy hat sich bislang nicht zu der Kritik geäußert. In den vergangenen Jahren wurde aber gelegentlich die begrenzte Sendezeit als Begründung angeführt.
"Grey's Anatomy" mit Eric Dane kostenlos hier auf Joyn streamen:
"Book Club" mit Diane Keaton: jetzt kostenlos hier auf Joyn streamen:
Mehr entdecken
Unter Tränen
So rührend gedenkt Rachel McAdams an die verstorbene Diane Keaton
Wahre Begebenheit
"Die Waltons": Diese Geschichte verbirgt sich hinter der Serie
Weihnachtsklassiker
"Der kleine Lord": Was die Stars heute machen!
Ein Lächeln, das bleibt
Bei den Oscars übergangen: Darum ist Julia Roberts trotzdem eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit
Dreimal nominiert
Warum Margot Robbies Oscar-Gewinn nur eine Frage der Zeit ist
Zeitreise-Abenteuer
"Zurück in die Zukunft 3": Die Erklärung zum Ende der Kult-Reihe
"Multiverse of Madness"
Wann spielt der Marvel-Film, der heute im Free-TV zu sehen ist?
Tipps von der Expertin
Ohne Kitsch: Diese Liebesgeschichten solltest du kennen
Vin Diesel und Ice Cube heizen den Ganov:innen ein
Die "xXx"-Filme in der richtigen Reihenfolge ansehen