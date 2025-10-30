Aufgedeckt! "Usedom-Krimi"-Schauspielerin Katrin Sass: Dieser Regisseur ist ihr berühmter Ex Aktualisiert: 30.10.2025 • 12:52 Uhr von teleschau Der Ex-Mann von Katrin Sass ist kein Unbekannter. Bild: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof | IMAGO / APress | Adobe Stock / IBEX.Media

Mit dem Kinoerfolg "Good Bye, Lenin!" wurde sie einem breiten Publikum bekannt, seit den frühen 1980er-Jahren ist sie zudem ein gefragter TV-Star. In der Filmbranche lernte "Usedom-Krimi"-Star Katrin Sass auch ihren Ex-Mann kennen.

Das ist über ihr Privatleben bekannt Katrin Sass beweist seit mehr als 40 Jahren ihr schauspielerisches Talent. Die in Schwerin geborene Schauspielerin überzeugte unter anderen im Kinofilm "Good Bye Lenin!" (2003). Darin spielt sie eine Frau, die beim Mauerfall nach einem Herzinfarkt im Koma liegt. Ihre Kinder spielen der linientreuen Sozialistin dann ein intaktes DDR-Leben vor, um sie zu schonen. Dass sie auch in TV-Rollen glänzen kann, zeigt sie seit 2014 in der ARD-Serie "Usedom-Krimi". Als ehemalige Staatsanwältin ermittelt sie dort gern auf eigene Faust, was immer wieder zu Verwicklungen führt. Über das Privatleben der 68-Jährigen ist dagegen wenig bekannt. Dabei hat sie einen berühmten Ex-Mann: Siegfried Kühn, einst einer der renommiertesten Regisseure des ostdeutschen Fernsehens.

Katrin Sass mit ihrem mittlerweile Ex-Mann Siegfried Kühn (1990). Bild: imago/APress

Katrin Sass und Siegfried Kühn heirateten 1991 Mit dem 21 Jahre älteren Kühn arbeitete Katrin Sass unter anderem im 1991 erschienenen Film "Heute sterben immer nur die andern" zusammen. Im selben Jahr gaben sich die beiden das Jawort. Die Ehe hielt bis 2007. Dann verkündete Sass in einem Interview mit "Bild": "Ich fühle mich gerade sehr, sehr wohl. Ich bin frei!" Sie sei kein Familienmensch, gestand die Schauspielerin später. Ihr Ehemann hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits komplett aus dem Geschäft zurückgezogen. Seinen letzten Film - "Die Lügnerin" mit Katharina Thalbach in der Hauptrolle - hatte er 1992 gedreht. Katrin Sass verriet damals: "Wir haben beide gemerkt, dass sich unsere Liebe sehr verändert hat", betonte aber: "Ich möchte die Zeit mit ihm nicht missen." Den gemeinsamen Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern verließ sie und wohnt seitdem in der Nähe von Berlin.