Wird es eine "Downtown Abbey"-Fortsetzung geben?

Die "Downton Abbey"-Fans hoffen auf ein Comeback, doch Hugh Bonneville dämpft die Erwartungen: Mit einem Augenzwinkern bringt er eine mögliche Rückkehr ins Schloss im Jahr 2060 ins Spiel.

Abschied ohne Reue

In der britischen Talkshow "The Jonathan Ross Show" scherzt er, dass die Fans möglicherweise im Jahr 2060 in den Genuss einer weiteren Staffel kommen könnten, wie unter anderem "The Independent" berichtete. Der Schauspieler war von Beginn der Dramaserie im Jahr 2010 bis zu deren Ende im Jahr 2015 dabei sowie in den drei Filmen, die 2019, 2022 und 2025 in die Kinos kamen. Auf die Frage, ob die Fans mit einer Rückkehr der Reihe auf die Bildschirme rechnen könnten, antwortet der 62-Jährige: "Sicherlich nicht mit unserer Besetzung. Aber das Schloss steht ja noch, also wer weiß? Vielleicht gibt es ja eines, das im Jahr 2060 spielt."

Niemand habe am Anfang gedacht, dass die Serie über die ursprünglich bestellten sieben Folgen hinausgehen würde. "Historische Dramen seien tot, hieß es. Man weiß nie, wie es ausgeht. Am Ende haben wir das gemacht, was es war, 52 Folgen und drei Filme in 15 Jahren... Es war ein schöner Abschied." Er vermisse seine Rolle als Lord Grandham auch nicht. "Ich liebe die Serie, die Menschen und ihr Vermächtnis sehr, aber ich bin sehr froh, nicht mehr so früh morgens aufstehen und zum windigen Highclere Castle fahren zu müssen."