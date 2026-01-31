Kult-Filmreihe
Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie genießt einen fabelhaften Ruf als zeitloser Filmklassiker. Mit seinem Zeitreise-Abenteuer haben Regisseur Robert Zemeckis und Autor Bob Gale ein einzigartiges Kinoerlebnis geschaffen, das bis heute zahlreiche Generationen begeistert hat. Kein Wunder also, dass viele Fans sehnlichst auf eine Fortsetzung warten. Wir verraten dir, weshalb das wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird.
Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie begeistert bis heute Jung und Alt. Bietet sie doch eine seltene Mischung aus origineller Science-Fiction-Idee, warmherziger Charakterentwicklung und zeitlosem Humor. Die Filme verbinden eine clevere Zeitreise-Logik mit einem starken emotionalen Kern: der Freundschaft zwischen Marty McFly und Doc Brown, gespielt von Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Jede Epoche, die sie besuchen, ist liebevoll ausgestaltet und voller ikonischer Momente. Vom Hill Valley der Fünfziger über das (damals) futuristische 2015 bis hin zum Wilden Westen.
Bei all ihren verrückten Ideen und Wendungen bleibt die Trilogie stets leichtfüßig und charmant. Getragen von eingängigen Figuren, unvergesslicher Musik und einer Prise Abenteuerromantik.
Zurück in die Zukunft: Wie steht es um eine Fortsetzung?
Seit der Veröffentlichung des dritten Teils im Jahr 1990 gab es immer wieder Spekulationen und Ideen, die "Zurück in die Zukunft"-Reihe fortzusetzen. Doch bis heute kam ein vierter Film nicht zustande. Vor allem deshalb, weil die Schöpfer der Reihe sich stets dagegen aussprachen. Die beiden Autoren Robert Zemeckis und Bob Gale stellten in Interviews mehrfach klar, dass die Geschichte abgeschlossen sei. Ein weiterer Film würde den Mythos der Trilogie nur gefährden.
Auch Michael J. Fox sprach sich mehrfach gegen einen vierten Film aus. Auch für ihn sei die Trilogie perfekt abgeschlossen. Gleichzeitig zeigt er weiterhin einen großen Enthusiasmus für das Franchise. So unterstützte er etwa die Animationsserie, die Videospiele sowie das Musical.
Christopher Lloyd äußerte sich ähnlich: Er respektiert die Entscheidung von Robert Zemeckis und Bob Gale, keine Fortsetzung machen zu wollen. Gleichzeitig sagte er in Interviews, dass er gerne wieder als Doc Brown auftreten würde. Allerdings nur dann, wenn das Projekt wirklich originell und qualitativ hochwertig sei. Auch er sieht die Original-Trilogie als abgeschlossenes Werk, das man nicht einfach fortführen sollte.
Anstatt in Film-Form entstanden für andere Medien einige alternative Fortsetzungen von "Zurück in die Zukunft": So lief in den frühen Neunzigerjahren eine Zeichentrickserie (beide Staffeln von "Zurück in die Zukunft" könnt ihr bei Joyn streamen). Darüber hinaus schrieb Bob Gale mehrere Comics, die das Universum erweiterten. Auch Themenpark-Attraktionen (in den Universal Studios Hollywood und in Florida) sowie Videospiele setzten die Geschichte indirekt fort.
Auf diese Weise blieb das originale Abenteuer intakt, während Fans dennoch neue Geschichten im vertrauten "Zurück in die Zukunft"-Universum erleben konnten.
Zurück in die Zukunft: Wie stehen die Chancen für ein Remake?
Heutzutage erhält in Hollywood so ziemlich jede große Filmreihe irgendwann eine Neuauflage. Nicht so die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie. Autor Bob Gale sagte einmal: "Wann es einen vierten Teil geben wird? Niemals. Ein Prequel? Niemals. Ein Spin-off? Niemals." Zugegeben: Ein Remake fehlte in seiner Auflistung. Doch auch Robert Zemeckis betonte, dass kein neuer Film entstehen werde, "solange Bob und er nicht tot seien".
Auch wenn das Studio Universal Pictures die Rechte an der Filmreihe hält, haben die beiden kreativen Köpfe ein entscheidendes Mitspracherecht. Bis heute wurden sämtliche Ideen für eine Neuauflage im Keim erstickt. Stattdessen erlebt das Franchise alternative Wiederbelebungen, wie etwa das erfolgreiche Musical "Back To The Future: The Musical" (ab 2026 in Hamburg) oder Jubiläumseditionen der Filme auf Blu-ray und 4K. Diese erhalten die Originale respektvoll, ohne sie inhaltlich zu verändern.
Unter diesen Bedingungen gilt ein offizielles Remake als praktisch ausgeschlossen.
