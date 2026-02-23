Programmänderung Vier Jahre Ukraine-Krieg: Sondersendung von "Brennpunkt" um 20:15 Uhr im Ersten Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Der heutige "Brennpunkt" geht auf den mittlerweile 4 Jahre lang anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mazyar Asadi

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ändert die ARD ihr Programm. Um 20:15 Uhr läuft eine 15-minütige Sondersendung.

Am 24. Februar 2022 begann ein Angriffskrieg, der seitdem die Welt in Atem hält. Er hat nicht nur unzähligen Menschen das Leben gekostet, er hat auch die europäische Sicherheitsordnung grundlegend verändert. Heute ist der vierte Jahrestag des russischen Angriffs, der die westliche Welt so nachhaltig beschäftigt und beeinflusst. Aus diesem Grund strahlt die ARD um 20:15 Uhr die "Brennpunkt"-Sondersendung "Vier Jahre Krieg in der Ukraine" aus.

"Brennpunkt"-Sondersendung "Vier Jahre Krieg in der Ukraine" heute um 20:15 Uhr bei der ARD ... oder im Livestream auf Joyn

Analysen, Stimmen, Hintergründe In der Sondersendung wird die Bedeutung der russischen Invasion für die Ukraine, Europa und die Welt analysiert. Zu Wort kommen Expert:innen sowie Menschen vor Ort. Flankiert wird die Ausstrahlung von einer Themenseite in der ARD Mediathek. Dort gibt es weitere Hintergründe, Nachrichten, Dokumentationen und Talk-Beiträge zum Krieg in der Ukraine.

Abendprogramm verschiebt sich Die Ausstrahlung dauert 15 Minuten und wird von Ellen Ehni moderiert. Eine Übersetzung in deutsche Gebärdensprache ergänzt die Live-Untertitelung – sowohl im TV als auch im ARD-Live-Stream auf Joyn. Alle anderen ARD-Sendungen verschieben sich damit am 23. Februar ab 20:15 Uhr um 15 Minuten nach hinten.