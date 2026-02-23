Deutsche Stars So hat sich "Unter anderen Umständen"-Darstellerin Natalia Wörner verändert Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Natalia Wörner spielt auch im neuen Film aus der Reihe "Unter anderen Umständen" die Kommissarin Jana Winter. Bild: ZDF / Manju Sawhney

In Kürze ist Natalia Wörner wieder in einem Krimi aus der Erfolgsreihe "Unter anderen Umständen" zu sehen. Ein Blick zurück zeigt: Die äußerlichen Merkmale der Schauspielerin sind heute dieselben wie am Anfang ihrer Karriere.

Fernsehpreis, Bundesverdienstkreuz, Romy - der Trophäenschrank von Natalia Wörner ist gut gefüllt. Seit 1992 steht die Schauspielerin vor der Kamera, drehte 80 Kino- und TV-Filme und TV-Serien. Den Film, mit dem sie ihren Durchbruch schaffte, kannst du auf Joyn anschauen. Er heißt, wie eine gute Prophezeiung, "Die Sieger". Natalia Wörner war 26, als sie 1993 mit den Dreharbeiten zum sechsten Projekt ihrer Karriere begann. Danach, als "Die Sieger" in die Kinos kam, war nichts mehr wie zuvor - Natalia Wörner wurde als Shooting-Star gefeiert. Den Erfolg nahm sie als Sprungbrett mit und wurde eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen ihrer Generation. In ihren Signature-Serien "Unter anderen Umständen" (seit 2006) und "Die Diplomatin" (seit 2016) begeistert die 58-Jährige als Hauptdarstellerin noch immer die Fans. Und heute, wie am Karriere-Anfang, sind ihre unveränderlichen Kennzeichen am Start: ihr Charme, das spitzbübisch-freundliche Lächeln und ihre dunklen Haare.

Hier siehst du Natalia Wörner im wohl wichtigsten Film ihrer Karriere Film ansehen Drama Die Sieger Verfügbar auf Joyn 141:10 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Deutscher Fernsehpreis für eine "Mords-Rolle" Vielleicht Zufall: Als Natalia Wörner 1992 erstmals seriell im deutschen Fernsehen zu sehen war, trug sie die schwarzen Haare fast so wie im Juli vergangenen Jahres bei der "Riani Cruise" in Düsseldorf: kurz - nur knapp bis über die Ohren - und gelockt. Und auch ihr Lächeln war in Düsseldorf so strahlend wie damals vor 34 Jahren. Anlass war damals die SAT.1-Serie "Wer wird die neue Scarlett?" In der Castingshow wurde die Hauptdarstellerin für die Miniserie "Scarlett", die Quasi-Fortsetzung des Kino-Klassikers "Vom Winde verweht", gesucht - und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in insgesamt 17 Ländern. In Deutschland bewarben sich 700 Nachwuchs-Schauspielerinnen - und Natalia Wörner war eine davon. Das deutsche Casting gewann Natalia Wörner, aber die Hauptrolle der Scarlett bekam sie nicht. Aber ein deutscher Star wurde sie trotzdem. Und zwar einer mit - wie im Fall der Original-Scarlett - schwarzen Haaren und feurigen Augen.

Hier siehst du Natalia Wörner in der Rolle einer Psychologin - kostenlos auf Joyn Film ansehen Thriller Experiment Bootcamp Verfügbar auf Joyn 94:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Berlins Glamour-Paar: Der Politiker und die schöne Natalia Bei "Die Sieger" waren die Haare auch dunkel - wie auch der Film. In dem Action-Thriller übernahm Herbert Knaup die Hauptrolle als Leader einer Spezialeinheit. Natalia Wörner spielte die Nebenrolle der Saide, blieb aber nicht nur den Kritiker:innen und Fans im Gedächtnis, sondern auch bei dem Protagonisten. Die beiden verliebten sich und waren bis 2001 ein Paar. Danach war Wörner vier Jahre mit dem Kanadier Robert Seeliger zusammen, den sie bei den Dreharbeiten zu "Miss Texas" kennengelernt hatte. Im Januar 2006 heirateten sie, im April brachte Natalia den gemeinsamen Sohn Jacob Lee zur Welt. Ihre Schwangerschaft war damals sogar titelgebend für das TV-Projekt "Unter anderen Umständen". Der Erfolg des Films machte den One-Shot zu einer der beliebtesten ZDF-Serien. Am Montag, 23. Februar, läuft um 20.15 Uhr im ZDF und per Livestream auf Joyn mit der Episode "Mädchen ohne Namen" bereits der 25. Fall. Die Serie hielt, die Ehe nicht. Wörner und Seeliger ließen sich 2008 scheiden. Bei der Gala zum Deutschen Fernsehpreis 2000 trat Natalia Wörner mit rot gefärbten Haaren an, die zu ihren grünen Augen eine perfekte Farbharmonie auf Basis der Komplementärfarben bildete. Dieser Look wurde auf vielen Bildern verewigt. Denn Wörner gewann für ihre Rolle in der "Bella Block"-Episode "Blinde Liebe" die begehrte Auszeichnung. In der Folge brillierte sie mit ihrer Darstellung - als Mörderin. Heiko Maas war Natalia Wörners bis dato letzter Lebensgefährte. 2016 präsentierten sich Natalia und der damalige Bundes-Justizminister erstmals als Paar bei einer Veranstaltung. Fortan wurden sie als neues Glamour-Paar Berlins gefeiert. 2023 gaben sie in einer gemeinsamen Erklärung ihre Trennung bekannt.

So sah Natalia Wörner früher aus: Schau die Komödie kostenfrei auf Joyn Film ansehen Comedy Wenn Weihnachten wahr wird Verfügbar auf Joyn 95:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen