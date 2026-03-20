Die Krimireihe "Die Rosenheim-Cops" fliegt aus dem Programm. Vom 19. bis 22. März zeigt das ZDF stattdessen die finalen Biathlon-Weltcup-Rennen aus Oslo. Wann die Ermittler:innen zurückkehren - und welcher Fall sie dann erwartet.

Biathlon-Saisonfinale in Oslo

Sportfans dürfen sich freuen, Krimifans müssen sich gedulden: Das ZDF nimmt erneut eine Programmänderung vor. Vom 19. bis 22. März finden in Oslo die abschließenden Weltcup-Rennen der Biathlet:innen statt. Das bedeutet: Die Krimi-Serie "Die Rosenheim-Cops" muss ihren vorgesehenen Sendeplatz an zwei Tagen räumen.

Den Auftakt machen am 19. März die Frauen im Sprint über 7,5 Kilometer. Das ZDF überträgt ab 16:05 Uhr, der Start erfolgt um 16:15 Uhr. Einen Tag später, am 20. März, sind die Männer im Sprint über 10 Kilometer an der Reihe. Die Live-Übertragung läuft ebenfalls ab 16:05 Uhr, Rennbeginn ist um 16:15 Uhr.

Die Ermittler:innen kehren erst am 23. März zur gewohnten Zeit mit einer Wiederholungsfolge zurück. In "Viel zu viele Noten" entdecken Marie und Achtziger den Komponisten Russer leblos in dessen Wohnung. Hansen (Igor Jeftic) und Stadler (Dieter Fischer) ermitteln in mehrere Richtungen: Fiel Russer einem Einbruch zum Opfer, oder dient die aufgebrochene Balkontür lediglich der Verschleierung?

Im Fokus stehen Russers Putzfrau Elisabeth Ott, die möglicherweise wertvolle Instrumente entwendet hat, sowie sein Nachbar Karl-Heinz Friedrich, der wegen anhaltender Lärmbelästigung seit Langem mit dem Musiker im Clinch lag.