"Quarks", "Brisant" und "Planet Wissen" betroffen: Die ARD-Änderungen im November Wochenendprogramm

Die ARD-Moderator:innen Ralph Caspers, Birgit Klaus, Dennis Wilms, Kamilla Senjo und Marwa Eldesoukky (von links) können müssen an den beiden Novembertagen nicht an die Arbeit denken.

Die ARD macht am Wochenende des 22. und 23. November Platz für den Wintersport. Die "Sportschau" übernimmt an beiden Tagen das Tagesprogramm und strahlt fast zehn Stunden Live-Übertragungen aus.

Programmänderung zugunsten der Schanze und Piste Das Wochenende vom 22. und 23. November hält für Wintersport-Fans einiges bereit: Skispringen und Slalom bestimmen das gesamte Vormittags- und Nachmittagsprogramm der ARD. Im Gegenzug müssen zahlreiche vertraute Formate pausieren - darunter das Boulevardmagazin "Brisant", Wissenssendungen wie "Quarks"und "Planet Wissen" sowie die üblichen Wochenend-Wiederholungen beliebter Serien, Dokumentationen und Familienfilme.

Skispringen in Lillehammer, Slalom in Gurgl am Samstag Der Samstag, dem 22. November, beginnt um 10:25 Uhr mit dem Skispringen Einzel der Frauen im schwedischen Lillehammer, gefolgt vom Einzelwettbewerb der Männer. Am Nachmittag übernimmt der Slalom der Männer aus Gurgl das Programm. Um 19:57 Uhr geht es dann zunächst mit der Lottoziehung weiter, gefolgt von der Tagesschau um 20 Uhr. Ein zusätzliches Highlight erwartet das Publikum am Samstagabend: Um 20:15 Uhr feiert das Live-Krimi-Dinner "Tödliches Spiel" Premiere - mit den "Tatort"-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers.

