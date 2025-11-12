20 Jahre verheiratet "Wildwasserfahrt": Jan Josef Liefers und Anna Loos über ihre private Streitkultur Aktualisiert: Vor 38 Minuten von C3 Newsroom, teleschau Anna Loos und Jan Josef Liefers glänzen als "Langzeit-Glückliche". Bild: Quelle: 2024 Getty Images / Hannes Magerstedt | Adobe Stock

1999 lernten sich der "Tatort"-Schauspieler Jan Josef Liefers und seine Anna Loos kennen - natürlich am Filmset. Seither sind sie ein Herz und eine Seele, auch nach Streitphasen. Wie schafft man das über all die Jahre? Anna Loos verriet es.

"Wenn man eine Langzeit-Beziehung führt, sollte man sich ab und zu in eine Korrekturschleife schicken", erklärte die 53-Jährige in einem "Bunte"-Interview. Das könne bei einem gemeinsamen Ausflug, fernab von beruflichen und privaten Verpflichtungen sein, aber auch im Alltag stattfinden. Anna Loos: "Wir brauchen keine Kur, um über unsere Beziehung zu reden, das machen wir sowieso." In diesem Jahr feiert das Promi-Paar 25-Jähriges. 1999 lernten sich die beiden beim Dreh der Tragikomödie "Halt mich fest" kennen. Loos spielte darin die Sängerin der Band "Lovely Rita and her Johnny Guitars" und Liefers eben jenen Gitarristen Johnny. Am Set funkte es nicht nur beruflich, sondern auch zwischenmenschlich.

Wenn Arbeit und Liebe Hand in Hand gehen Die erste gemeinsame Tochter, Lily, kam 2002 zur Welt. 2008 folgte Lola. Dazwischen fand 2004 die Hochzeit statt. Heute lebt die Familie in Berlin-Steglitz - und Loos und Liefers zeigen sich verliebt wie am ersten Tag. Am 8. August, dem 60. Geburtstag ihres Mannes, postete Anna Loos auf ihrem Instagram-Kanal: "Auf unsere nächsten gemeinsamen Jahre, ich danke Dir für diese einmalige, wundervolle und spannende Reise. happy birthday my love..." Loos und Liefers wirken wie ein Traumpaar: privat glücklich und beruflich verbunden. Loos spielte 2005 sogar in einer Folge des "Tatorts" mit, durch den Liefers in der Rolle des Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne zum deutschen Superstar wurde. Liefers startete seine Karriere als Gerichtsmediziner in Münster 2002, da hatte Loos ihre "Tatort"-Karriere als Assistentin Lissy im Kölner Team von Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus Behrendt) nach 13 Einsätzen (bis 2000) bereits beendet. Immer wieder drehte das Ehepaar gemeinsam, zuletzt in "Düstersee", dem siebten Teil der "Joachim Vernau"-Reihe. Liefers spielt darin den Titelhelden, einen Berliner Anwalt.

"The Masked Singer": Anna Loos kam als Seepferdchen weiter als Känguru Jan Josef Liefers Loos und Liefers teilen mit der Musik auch ihr größtes Hobby. Sie war als Jugendliche (in der DDR) begeisterte Punkerin und Mitglied der Band "Leck mich am Arsch", später war sie erst Gastsängerin, dann Hauptsängerin der Rockband Silly. Sie nahm zwei Solo-Alben auf. Liefers bekam schon mit elf Jahren seine erste Gitarre geschenkt. Seit 2006 existiert seine Band Radio Doria, mit der er insgesamt er sechs Alben und vier Singles veröffentlichte. Beide nahmen am Bundesvision Song Contest teil - Loos sogar zweimal. 2010 belegte sie mit Silly für Sachsen-Anhalt Rang zwei, 2011 wurde sie im Duett mit Bosse Dritte. Liefers erreichte mit Radio Doria für Sachsen 2015 Platz vier. Leichte Vorteile gab es für Loos auch bei "The Masked Singer", bei dem beide in der achten Staffel (Frühjahr 2023) teilnahmen: Liefers wurde als Känguru Neunter, Loos schaffte es als Seepferdchen auf Platz sechs.

Jan Jofel Liefers und Anna Loos gemeinsam auf "Paartherapie" Die beiden Langzeitverliebten erlaubten sich sogar eine kleine beruflich-private Pointe: Sie waren gerade erstmals auf gemeinsamer Lesereise. An vier Terminen lasen die beiden - zum Teil szenisch interpretiert - unter dem Titel "Eheberatung" aus dem Roman "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst" von Kult-Autor Nick Hornby. Darin geht es um ein Paar, das nach vielen Ehejahren beziehungstechnisch mehr oder weniger in einer Sackgasse steckt und das sein gemeinsames Heil in einer Paartherapie sucht. Irgendwie schwer vorstellbar, dass das Loos und Liefers passieren könnte ...