Astronomisches Ereignis
Sonnenfinsternis heute im kostenlosen Livestream und im Free-TV
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
:newstime
Hier kann man die Sonnenfinsternis am besten sehen
Videoclip • 03:09 Min • Ab 12
Heute Abend schiebt sich der Mond vor die Sonne und beschert Europa ein seltenes Naturschauspiel. Wer nicht selbst mit Schutzbrille draußen steht, kann das Ereignis per Live-Übertragung verfolgen: Gleich mehrere Sender berichten mit Aufnahmen aus ganz Europa und fachkundigen Einordnungen von Expert:innen.
Sonnenfinsternis live im TV: Sondersendung mit Dorothee Bär, Astronaut Ulrich Walter und Livebildern aus elf Ländern
Bereits um 12 Uhr ist die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt der Bundesrepublik Deutschland, Dorothee Bär, zu Gast im Berliner WELT-Studio. Ab 13 Uhr übernehmen der ehemalige Astronaut und Physiker Prof. Ulrich Walter sowie WELT-Wissensredakteur Louis Polczynski die Einordnung im Studio.
Um 19 Uhr startet die eigentliche Sondersendung mit Live-Schaltungen in elf Länder: Reporter:innen berichten unter anderem von Mallorca, aus Reykjavík, vom Zeiss-Planetarium Berlin und von der Sternwarte auf dem bayerischen Wendelstein. Begleitet wird die Übertragung von Expert:innen des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, der Stiftung Planetarium Berlin und des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam.
Zusätzliche Livestreams aus Norwegen, San Francisco, Greenwich, Italien, Kanada und sogar aus einer Maschine der Iberia garantieren freie Sicht - eine strategische Absicherung gegen potenzielle Wetterrisiken.
WELT-Sondersendungen zur Sonnenfinsternis von 13 bis 21 Uhr
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Sonnenfinsternis im TV: 3sat und ZDF zeigen das Himmelsspektakel live
Auch 3sat berichtet ab 20:15 Uhr ausführlich über die Sonnenfinsternis. Das ZDF schaltet sich bei guter Wetterlage zwischen 20:25 Uhr und 20:35 Uhr live dazu, genau in dem kurzen Zeitfenster, in dem die Bedeckung ihren Höhepunkt erreicht. Sollte die Live-Schalte zustande kommen, würde dafür die Ausstrahlung von "Bares für Rares XXL" kurzzeitig unterbrochen.
Hierzulande bietet sich dabei ein faszinierendes Bild: Während der Mond die Sonne in Norddeutschland zu rund 85 Prozent verdeckt, schrumpft sie im Süden sogar zu einer hauchdünnen Sichel. Wer das Ereignis als totale Sonnenfinsternis erleben möchte, muss allerdings weiter nach Spanien, Island oder Grönland reisen.
Möglich wird dieses Naturphänomen durch eine exakte kosmische Konstellation: Bei Neumond stehen Sonne, Mond und Erde genau in einer Linie. Der Mond wirft dabei einen schmalen, rund 300 Kilometer breiten Kernschatten auf die Erde - nur in diesem Streifen verschwindet die Sonne für wenige Minuten komplett.
Wer die Sonnenfinsternis live beobachten möchte, muss seine Augen schützen: Bei einer partiellen Sonnenfinsternis darfst du zu keinem Zeitpunkt ungeschützt direkt in die Sonne schauen. Dafür brauchst du eine geprüfte Sonnenfinsternisbrille oder einen Handfilter, der die Anforderungen der Norm ISO 12312-2 erfüllt. Eine normale Sonnenbrille, eine CD oder verrußtes Glas schützt nicht zuverlässig. Auch durch Ferngläser, Teleskope oder Kameras darfst du die Sonne nicht ohne geeigneten Sonnenfilter betrachten. Dieser muss sicher vor dem Objektiv angebracht sein.
Die Sonnenfinsternis bei 3sat und im ZDF-Hauptprogramm
Nach der Sonnenfinsternis: Perseiden-Höhepunkt und nächste Finsternisse im Überblick
Wer nach Sonnenuntergang noch draußen bleibt, kann ganz ohne Schutzbrille weiter in den Himmel blicken: In derselben Nacht erreicht der Sternschnuppenstrom der Perseiden seinen Höhepunkt. Da gleichzeitig Neumond herrscht und der Himmel dadurch besonders dunkel bleibt, stehen die Chancen bei klarem Wetter gut, zahlreiche Sternschnuppen zu sehen.
Ein Blick auf die nächsten Himmelsspektakel lohnt sich ohnehin, auch was künftige Sonnenfinsternisse angeht: Nachdem die vorherige Sonnenfinsternis am 29. März 2025 je nach Standort in Deutschland etwa elf bis 25 Prozent der Sonnenscheibe bedeckte, folgt die nächste partielle Sonnenfinsternis bei uns bereits am 2. August 2027. Wer dagegen eine totale Sonnenfinsternis in Teilen Deutschlands erleben möchte, muss sich allerdings noch bis zum 3. September 2081 gedulden.
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