Gesundheits-Update
Krebsverdacht bei Reality-Star Evelyn Burdecki: Ärztin handelte sofort
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Geplant war für Evelyn Burdecki lediglich ein kleiner Eingriff bei ihrer Hautärztin. Während des Termins wurde jedoch eine weitere Hautstelle untersucht. Dabei kam kurzzeitig ein beunruhigender Verdacht auf.
Auffällige Hautstelle während Behandlung entdeckt
Die 37-jährige TV-Bekanntheit war in Düsseldorf in einer Hautarztpraxis, um einen entzündeten Pickel am Hals per Laser behandeln zu lassen: "Dieser hier ist nach innen groß geworden und ich neige immer dazu, den von innen nach außen drücken zu wollen.", erklärte sie in einer Story auf ihrem Instagram-Account.
Während des Termins entdeckte die behandelnde Medizinerin jedoch ein auffälliges Muttermal an Burdeckis Arm, das daher genauer untersucht wurde. Nach ärztlicher Einschätzung bestand die Gefahr, dass die betroffene Stelle zu weißem Hautkrebs mutiert, weshalb sie noch während des Besuchs vorsorglich entfernt wurde.
Persönliche Einblicke in ihr Leben gibt Evelyn auch bei "Lip Sync Stories"
Ein Appell für Vorsorge und Sonnenschutz
Auf dem Rückweg zeigte sich Burdecki in ihrer Instagram-Story mit zwei frischen Pflastern am Hals erleichtert über die rechtzeitige Vorsorgemaßnahme: "Gut, dass ich da war". Bislang habe sie keine Erfahrungen mit veränderten Muttermalen gemacht, berichtete die Entertainerin: "Aus dem Termin wurde spontan auch ein Muttermal-Check und eins mit Verdacht auf weißen Hautkrebs wurde vorsichtshalber entfernt".
Zugleich riet sie dazu, Muttermale regelmäßig untersuchen zu lassen und die Haut konsequent vor Sonne zu schützen: "Immer die Muttermale checken lassen. Einmal im Jahr am besten. Erst recht, wenn man so eine Sonnenanbeterin ist wie ich. Und eincremen mit 50+-Sonnenschutz".
Den Reality-Star in Action erleben
