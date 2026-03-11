Schwere Schulzeit
"The Voice of Germany"-Coachin Shirin David über Mobbing in der Schule: "Ich war immer eine Außenseiterin"
Aktualisiert:
Heute gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen des Landes. Doch in einer Doku spricht Shirin David erstmals offen über eine schmerzhafte Vergangenheit - geprägt von Einsamkeit, Schikane und Internet-Hass.
Auftritte mit Gänsehaut-Garantie
Mit sieben Nummer-eins-Singles, Millionen Fans und einer erfolgreichen Stadion-Tour zählt Shirin David zu den größten Popstars Deutschlands. Doch der Weg dorthin war für die 30-Jährige nicht leicht.
In der Dokumentation "Barbara - Becoming Shirin David", die ab dem 13. März erscheint, spricht sie erstmals ausführlich über ihre schwierige Kindheit. Damals fühlte sich Barbara Shirin Davidavičius, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, häufig ausgegrenzt. "Ich war immer eine Außenseiterin", erinnert sie sich an ihre Schulzeit.
"Ich hasse Barbara"-Gruppe im Internet
Besonders schmerzhaft sei für sie gewesen, dass sich der Spott auch online fortsetzte. Auf der früher beliebten Plattform SchülerVZ habe es sogar eine Gruppe mit dem Titel "Ich hasse Barbara" gegeben.
"Ich habe mich immer gefragt, was mit mir nicht stimmt", erzählt die Musikerin rückblickend.
Es fühlt sich an, als würde jemand dein Herz rausreißen.
Erfolg als Befreiung
Damals setzte sie sich ein Ziel. Ein Gedanke trieb Shirin immer wieder an: "Wartet ab: Die, die mich mobben, denen werde ich es richtig zeigen." Als sie mit ihren YouTube-Videos erste Erfolge feierte, fühlte sich das für sie wie ein Wendepunkt an.
"Diese Zahlen zu sehen, das gibt dir das Gefühl, dass du geliebt wirst", sagt sie über diese Phase, für sie rückblickend "die mit Abstand schönste Zeit in meinem Leben".
YouTube hat mir die Möglichkeit gegeben, mich so zu zeigen, wie ich wollte.
Diesen Clip mit Shirin David solltest du dir nicht entgehen lassen
Internet-Hass traf Shirin David erneut
Trotz ihres Erfolgs als Musikerin wurde Shirin im Netz heftig angegriffen. Rückblickend erzählt sie, sie sei damals "zwei Jahre lang nicht aus dem Haus gegangen". Auch ihre Mutter Erika litt unter der Situation. Ihre deutliche Meinung über die Hater: "Das ist krank."
Die "The Voice"-Coachin erinnert sich an diese Zeit als Phase großer Selbstzweifel. "Damals hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich für mich schämen musste." Heute sieht sie die Dinge klarer und zieht eine nüchterne Bilanz: "Du kannst gegen das Internet nicht gewinnen."
Shirin David stahl Joko als Moderatorin die Show
Shirin David im TV: Wo sieht man die 30-Jährige?
Ihre Popularität führte die Hamburgerin mehrmals ins Fernsehen: 2021 gehörte sie zum Panel in der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Dort behauptete sie sich gegen die starke Konkurrenz rund um Joko Winterscheidt und durfte sogar eine Folge selbst moderieren.
2023 übernahm die Rap-Künstlerin zudem erstmals eine der begehrten Rollen als Coach bei "The Voice of Germany". Dort zeigte sie nicht nur musikalisches Feingefühl, sondern auch großes Engagement für ihre Talente. Sowohl Staffel 13 als auch die neue Staffel 15 mit Shirin David gibt es kostenlos auf Joyn zu sehen.
