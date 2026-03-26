Reel auf Instagram "Wie eine Marionette": "Promi Big Brother"-Star Leyla Heiter erlebte emotionale Krise Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Langsam findet Leyla Heiter wieder zu sich zurück. Bild: picture alliance / BoKo pictures

Die ehemalige "Promi Big Brother"-Gewinnerin Leyla Heiter meldet sich mit sehr persönlichen Worten bei ihren Fans. Die 29-Jährige spricht offen darüber, wie sehr sie zuletzt mit sich selbst zu kämpfen hatte. Das soll sich jetzt ändern.

Reality-Star Leyla Heiter richtet sich nun mit einem neuen Instagram-Reel direkt an ihre Community. Darin beschreibt die 29-Jährige, wie sie sich in den vergangenen Monaten zunehmend von sich selbst entfernt habe.

Leyla Heiter spricht über emotionale Krise "Heute habe ich mich mal wieder emotional komplett ausgezogen", schreibt die Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024 zu dem veröffentlichten Clip. In dem Reel schildert sie, dass sie sich "in letzter Zeit einfach selbst verloren habe", lange nur noch funktioniert und sich stark an den Erwartungen anderer orientiert habe. Die Influencerin habe sich zeitweise "wie eine Marionette" gefühlt und sich selbst im Spiegel kaum wiedererkannt. Erst nach und nach finde sie nun wieder zu sich selbst zurück und nehme ihre eigenen Bedürfnisse bewusster wahr. Ihr neuer Fokus liegt darauf, sich selbst zu stärken. Das will sie durch mehr Selbstliebe, klare Grenzen und ein konsequentes Einstehen für die eigenen Wünsche schaffen.

Ich lasse mich nicht kleinmachen oder lasse mir auch nicht meine Träume ausreden. Leyla Heiter

Gleichzeitig wolle sie lernen, ihre eigenen Erfolge anzuerkennen und sich nicht für das Leben anderer verantwortlich zu fühlen.

Auswanderung nach Mallorca? Diese Pläne hat Leyla Heiter mit Mike Auch über einen neuen Plan spricht sie offen: Gemeinsam mit ihrem Mann Mike Heiter will sie Deutschland verlassen und künftig in einer Villa auf Mallorca leben. "Wir überlegen, nach Mallorca auszuwandern oder dort einen Zweitwohnsitz zu haben", hatte sie bereits zuvor im Gespräch mit der "BILD"-Zeitung erklärt. Der Wunsch dahinter: ein anderes Lebensgefühl und mehr Lebensqualität auf Dauer. Besonders das Klima und die Umgebung hätten es ihnen angetan. "Wir sind einfach so Sonnen- und Wassermenschen. Wir lieben es, in der Wärme zu sein, Palmen zu sehen, einfach aufs Wasser zu gucken", so Leyla weiter.

Zum Abschluss wendet sie sich im Reel mit einer persönlichen Botschaft an ihre Follower:innen:

Wir sollten uns viel öfter sagen, dass wir uns lieben, dass wir stolz auf uns sind, dass wir mutig sind, dass wir stark sind. Leyla Heiter