Barrierefreiheit
SAT.1: Sendungen mit Audiodeskription
Audiodeskription beschreibt für blinde und sehbehinderte Menschen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. In Dialogpausen erklärt ein Sprecher in knappen und präzisen Worten, was nicht über die Tonspur erkenntlich ist. Das reicht von der Landschaftsbeschreibung bis zu wichtigen Details in der Szene. Auch die Bewegungen und Gesichtsausdrücke der Charaktere werden beschrieben – eben alles, was für die Handlung des Filmes oder der Serie wichtig ist. So entsteht eine Hörfassung, die das ganze Bild wiedergibt – nur auf der Audioebene.
Kommende Sendungen mit Audiodeskription
In den nächsten Tagen sind keine Sendungen geplant. Wir werden dich hier informieren, wenn es Neuigkeiten gibt.
So funktioniert es im Joyn Livestream und der Mediathek
Im Joyn-Livestream kannst du bei Sendungen mit Audiodeskription über die Steuerungsleiste rechts unten die Tonspur mit der Audiodeskription auswählen. Ausgewählte Sendungen der ProSiebenSAT.1-Gruppe stellen wir auch zum späteren Abruf per Video-on-Demand in der Joyn Mediathek zur Verfügung.
Alternativ: Ein- und Ausschalten der Audiodeskription mit der App "SAT.1 AD"
Alternativ kann das Ein- und Ausschalten der Audiodeskription über das Smartphone und die "SAT.1 AD" App erfolgen. Diese ist für iOS und Android verfügbar.
Es ist ganz einfach: Am Smartphone klickst du hier unten auf den passenden App-Store-Link, oder du scannst den QR-Code mit der Kamera des Smartphones und lädst die kostenlose App herunter. Du kannst auch im App Store bzw. im Google Play Store direkt nach "SAT.1 AD" suchen.
Mehr entdecken
Affenstarke Looks mit muuh-tigem Style
So kunterbunt sind die Masken der neuen Staffel
Meister der Wandlung
Ralph Fiennes heute: So lebt der legendäre "Harry Potter"-Bösewicht Lord Voldemort jetzt
Es geht bald los!
"The Masked Singer" 2025: Alle Infos rund um das Rateteam und die ersten Masken
Sie ist die Queen of Halloween
Queen of Halloween: Heidi Klums krasseste Kostüme der letzten 25 Jahre!
"Ich weiß, was er angestellt hat!"
Marlisa rechnet mit "Forsthaus Rampensau"-Star Marc-Robin Wenz ab
Exklusiv im Interview
Walentina Doronina spricht exklusiv über ihre neue Beziehung