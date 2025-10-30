Häufig gestellte Zuschauerfragen SAT.1: Sender & Programm Bild: Anna / stock-adobe.com

Unsere Zuschauerredaktion freut sich über Feedback rund um SAT.1! Programmanregungen, Lob, aber auch Kritik sind uns immer willkommen. Solche Rückmeldungen helfen uns, unsere Angebote weiterzuentwickeln. Da wir Anfragen ausschließlich digital bearbeiten und beantworten, sende uns bitte keine Briefpost zu. Du erreichst unseren Zuschauerservice über Facebook und Instagram. Hilfe und Diskussionen zu Joyn Streaming, Joyn Abo und Joyn Technik bietet die Joyn Community.

Programmvorschau Eine Vorschau zum Programm von SAT.1 findest du jederzeit unter www.joyn.de/mediatheken/sat1#heute-im-tv. Sollte es zu Programmänderungen kommen, werden alle Daten hier schnellstmöglich aktualisiert.

Mitschnitte Aus rechtlichen Gründen können wir keine Mitschnitte anfertigen. Du kannst aber die meisten unserer Sendungen noch etliche Tage nach der TV-Ausstrahlung in der SAT.1 Mediathek bei Joyn per Videoabruf nachholen. Weitere Angaben zur Nutzung unserer Mediathek und unseres Livestreams findest du im folgenden Info-Abschnitt.

SAT.1 Mediathek Die SAT.1 Mediathek bei Joyn bietet online eine große Auswahl unseres Programmangebots. Aus der Übersicht gelangst du mit einem Klick direkt auf die gewünschte Sendung. Natürlich stehen die Inhalte ebenfalls in den Mobil- und SmartTV-Apps von Joyn zur Verfügung. In der Regel sind "Ganze Folgen" für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung verfügbar, bei manchen Produktionen können wir die Videos auch länger anbieten. Bitte beachte, dass wir unsere Videos leider aus rechtlichen Gründen nicht in allen europäischen Ländern anbieten können.

Autogrammanfragen Unser Sender hat keinen Autogrammkartenservice, entsprechenden Anfragen können wir daher nicht nachkommen. Adressen findest du aber häufig auf den offiziellen Webseiten der Mitwirkenden.

Zusendung von Manuskripten und ähnlichen Artikeln Bitte sehe davon ab, uns Manuskripte oder ähnliche Unterlagen unaufgefordert auf dem Postweg zuzusenden. Eine Rücksendung können wir nicht gewährleisten und wir müssen solche Einsendungen unter Wahrung des Datenschutzes zu unserer Entlastung entsorgen. Wir bitten um Verständnis.

Musik in unseren Sendungen Auskünfte zu einzelnen Hintergrundtiteln können wir leider nicht geben. Bei vielen unserer Einkaufs- und Auftragsproduktionen haben wir dazu keine Informationen. Aber auch für andere Sendungen sind solche Recherchen sehr aufwändig und daher aus Kapazitätsgründen nicht möglich.

Hilfe bei Schul- und Studienarbeiten Die Produktion und die Zusammenstellung unserer Programme und digitalen Inhalte steht für unsere Redaktionen und Fachabteilungen an erster Stelle. Hierauf müssen wir unsere gesamten Aktivitäten konzentrieren. Eine zusätzliche Unterstützung bei Schul- oder Studienarbeiten können wir daher leider nicht leisten. Alle Informationen zu unserem Sender und Programmangebot findest du hier und in der SAT.1 Mediathek bei Joyn. Zusätzlich bieten www.prosiebensat1.com und www.seven.one alle öffentlich zugänglichen Informationen zur gesamten Sendergruppe.

Werbemittel & Fan-Artikel Wir bieten derzeit keine Merchandising-Artikel unseres Senders an.

Jobs, Volontariate und Praktika Hast du Interesse, bei der ProSiebenSat.1 Gruppe zu arbeiten? Unter jobs.prosiebensat1.com erfährst du, welche Stellen offen sind. Auch deine Bewerbung kannst du dort einreichen.