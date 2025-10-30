Die richtigen Einstellungen SAT.1: Infos zum TV-Empfang Bild: batuhan toker / stock-adobe.com

Unser Programm wird in Deutschland flächendeckend verbreitet und ist in Standardauflösung frei empfangbar: Im Kabel über alle großen Kabelnetzbetreiber, über Netzempfang bei vielen IPTV-Anbietern - und natürlich direkt über Satellit (Astra, 19,2° Ost). Über DVB-T2 (digitales Antennenfernsehen) ist SAT.1 HD in allen deutschen Ballungsräumen zu empfangen.

Empfang via Satellit / Empfangseinstellungen Nach einem Sender-Suchlauf am TV-Gerät oder Sat-Receiver wird dir SAT.1 in der Senderliste angezeigt. Neu gefundene Programme werden bei vielen Endgeräten zunächst auf den hinteren Senderplätzen eingeordnet. Über die Sortierfunktionen kannst du anschließend den gewünschten Platz auf der Fernbedienung für den schnellen Aufruf von SAT.1 festlegen. Für eine gezielte Suche ermöglichen Satelliten-Receiver, aber auch viele Fernseher mit integriertem Empfangsteil, eine manuelle Eingabe der Frequenzdaten. Eine genauere Anleitung zur Programmierung findest du in der Bedienungsanleitung deiner Endgeräte, meistens unter den Stichworten "Sender-Suchlauf" oder "manuelle Sendersuche". Hier die Frequenzdaten für die Eingabe: Satellit / Position: SES-Astra, 19,2° Ost (E / East)

Frequenz: 12544 (manche Geräte zeigen auch 12.545 MHz an)

Polarisation: Horizontal (H)

Transponder: 107

Symbolrate: 22000

FEC-Wert / Fehlerrate: 5/6

Transponder: 107

Service-ID: 17592 Manche Empfangsgeräte benötigen nur einen Teil dieser Daten. Folge daher einfach den Eingabefeldern oder den hinterlegten Auswahlmöglichkeiten. Zum Schluss musst du die Speicherung der Daten bestätigen. Via Satellit ist der Empfang von SAT.1 in fast ganz Europa möglich.

Empfang via Kabel, IPTV und Streaming-Plattformen Alle größeren Kabelanbieter, aber auch viele regionale Netzbetreiber bieten unser Programm in ihren Free-TV Paketen an. Welcher Anbieter deinen Anschluss stellt, kannst du deinem Vertrag entnehmen. Für größere Wohneinheiten bestehen manchmal Gesamtverträge, hier kann aber der Vermieter/die Wohnungsgesellschaft Auskunft geben. Bei Kabelempfang werden alle verfügbaren Sender über einen Sender-Suchlauf am Receiver oder Fernsehgerät aufgeführt. Informationen zur Kanalbelegung findest du auf der Webseite deines Kabelanbieters - oder du kannst diese über den Kundendienst erfragen. Hier die direkten Links zu den größeren Anbietern für Kabelfernsehen: Vodafone Kabel Deutschland GmbH: https://kabel.vodafone.de/meinkabel

PŸUR: www.pyur.com Fernsehen über Internetverbindungen ist inzwischen bei Internet-Providern, Streaming-Anbietern, aber auch bei Kabelanbietern erhältlich. Hier eine Auswahl für den netzbasierten TV-Empfang vieler Sender - inklusive SAT.1: Magenta TV (Telekom) www.telekom.de/magenta-tv (auch HD-Kanal)

Vodafone / Giga TV Net https://zuhauseplus.vodafone.de/digital-fernsehen (auch HD-Kanal)

Freenet TV connect www.freenet.tv

1&1 https://dsl.1und1.de/fernsehen

Zattoo https://zattoo.com/de (auch HD-Kanal)

Waipu.tv www.waipu.tv (auch HD-Kanal)

Wenn du unser Programm direkt online streamen möchtest, findest du einen Livestream auf Joyn und in der mobilen Joyn App.

SAT.1 in HD- und UHD-Qualität Du möchtest unsere Filme und Serien noch brillanter und schärfer sehen? Unser HD-Kanal ist via Satellit und bei einigen IPTV-Anbietern bereits erhältlich. Wenn du Satellitenempfang nutzt, kannst du ein großes Paket an HD-Sendern bei HD+ abonnieren. Alle Informationen findest du auf www.hd-plus.de. Eine Auswahl an IPTV-Empfangsmöglichkeiten haben wir im vorhergehenden Abschnitt "Empfang via Kabel und IPTV“ zusammengestellt. Für den Empfang der UHD-Angebote setzt ProSiebenSat.1 auf vielfältige Empfangswege. Parallel zur Live-Ausstrahlung in SD und HD sind alle UHD-Sendungen auf dem Eventkanal ProSiebenSat.1 UHD zu sehen.