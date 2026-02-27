Entertainment-Highlights Aufbruch, Anspruch und ein großes Aha! Mit diesen Shows startet Joyn energiegeladen in den Frühling Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sabine Rodenbäck Diesen Monat zurück im Programm: "Experte für alles", "The Race" und "Wer stiehlt mir die Show". Bild: Joyn / ProSieben/Christoph Köstlin

Der März ist kein Neubeginn im Pastellton, sondern Programm mit Puls. Joyn schickt Menschen ohne Geld um die Welt, lässt Joko um seinen Job zittern, kürt eine neue Miss Germany mit Haltung und beweist mit Klaas, dass Halbwissen keine Option ist.

"The Race": Staffel 3 der Survival-Show ab 8. März In der dritten Staffel von "The Race" läuft alles anders! Bild: Joyn

"Du siehst immer aus, als wärst du jemand, der was wollen würde, weil du etwas willst", sagt Dave. Er muss es wissen: Der YouTuber kommt auch ohne Kohle und Handy ans Ziel. Gemeinsam mit Joyn hat er die Show "The Race" entwickelt. Wer mitmacht, startet mit leeren Taschen in ein Abenteuer. Trampen? Fremde um ein Mittagessen bitten? Klingeln und fragen, ob man auf der Couch schlafen darf? Genauso läuft es! Jede Staffel schickt fünf Teilnehmer:innen auf eine neue Route, und die einzige Ressource, die sie mitbringen dürfen, ist der gute alte Menschenverstand sowie eine ordentliche Portion Chuzpe. Wer charmant genug ist, kommt vielleicht auf einem Bauernhof unter. Wer überzeugend genug ist, ergattert vielleicht eine Mitfahrgelegenheit bis zur nächsten Stadt. Und wer beides nicht ist, schläft draußen und hungert. Novum in der nun startenden dritten Staffel ist das Prinzip der Vorleistung: Statt einfach festzulegen, wer dabei ist, müssen sich Wildcard-Kandidat:innen in fünf eigenen Folgen erst einmal beweisen. Die erste Hauptfolge von "The Race" läuft einen Monat nach dem Start der Wildcard-Folgen, ab 8. März, kostenlos auf Joyn. Auf YouTube wird es die Folgen jeweils zwei Wochen später geben.

Reality mit Haltung Content Creator David Henrichs hat für sein Reality-Format nach der zweiten Staffel die Auszeichnung "Blauer Panther" bekommen. Die Jury war besonders von der grenzüberschreitenden Hilfsbereitschaft beeindruckt. Das war auch die Intention von Dave: zu zeigen, wie gut Menschen aus aller Welt miteinander harmonieren können.

"Road to Miss Germany presented by CUPRA": Das Finale am 7. März Die neue Serie: "Road To Miss Germany" erzählt persönliche Geschichten. Bild: sixx

Seit Ende Januar begleiten sixx und Joyn die Wahl der Miss Germany. Die Show hat mit dem Format von früher nur noch den Namen gemeinsam. "Road to Miss Germany presented by CUPRA" ist kein Schönheitswettbewerb im klassischen Sinne mehr, sondern eine Plattform für Frauen, die wissen, was sie wollen. Workshops, Pitch-Trainings, Challenges: Hier geht es darum, wer eine Mission hat und sie überzeugend vertritt. Beim Finale am 7. März vergeben die Top 18 den "CUPRA Inspiration Award": ein Preis, der nicht von der Jury kommt, sondern von den Kandidatinnen selbst. Denn wahre Wertschätzung entsteht unter denen, die es wirklich beurteilen können. Alle Folgen von "Road to Miss Germany" gibt es kostenlos auf Joyn. Das Finale läuft am 7. März um 20:15 Uhr live auf sixx und Joyn.

"Wer stiehlt mir die Show" geht am 8. März in die 11. Staffel! In Staffel 11 von "Wer stiehlt mir die Show?" treten Nico Santos, Joko Winterscheidt, Andrea Petković und Till Reiners (v.l.n.r.) gegeneinander an. Bild: Joyn/Florida TV / Julian Mathieu

Seit 2021 zittert Joko Winterscheidt um seinen Job. Nicht unbegründet, denn diverse Promis wie Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Bastian Pastewka, Shirin David oder Mark Forster haben ihm bereits die Show geklaut. Matthias Schweighöfer hat das sogar zweimal geschafft, was Joko bis heute nicht kommentieren möchte. Kann der Moderator die Bilanz, die bisher nicht zu seinen Gunsten ausfällt, etwas aufmöbeln? Es könnte schwierig werden, denn in Staffel 11 schickt ProSieben ein multifunktionales Trio ins Rennen: Ex-Tennisprofi Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners und Singer-Songwriter Nico Santos. Petković hat gelernt, unter Druck Punkte zu machen. Reiners verdient seinen Lebensunterhalt damit, andere schlecht aussehen zu lassen. Und Santos schreibt Songs über Gefühle, die Joko vermutlich gerade hat (Verlustangst?). Was will Joko dem entgegensetzen? Die Gewinnchancen seiner Herausforderer schätzt er gering. Großspurig wie immer kommentiert er: "Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!" Zu sehen sind die neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" wieder auf ProSieben und Joyn. Los geht's am Sonntag, 8. März 2026, 20:15 Uhr. Jeweils im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auf ProSieben gibt's die nächste Folge bereits als Preview auf Joyn.

"Experte für alles" mit echten Erkenntnissen ab 10. März Auch im März beantwortet Klaas Heufer-Umlauf bei "Experte für Alles" wieder die skurrilsten Fragen. Bild: ProSieben / Christoph Köstlin

Sie geht wieder los: die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich bisher niemand gestellt hat. "Experte für alles" macht erneut Schluss mit Halbwissen und startet dort, wo andere aufhören zu googeln. Dort, wo selbst die "Galileo"-Redaktion entsetzt den Kopf schüttelt und sagt: "Nö, sowas machen wir nicht." Die Show ist der beste Beweis dafür, dass Wissen Spaß macht und Unsinn erst recht. Klaas Heufer-Umlauf, der selbsternannte Experte von Scham, räumt mit Mythen auf und testet, was das Zeug hält. Zum Staffelstart am 10. März ist Clueso dabei und mischt bei den Selbstversuchen kräftig mit. Am 17. März übernimmt Sebastian Pufpaff und hilft, aus kühnen Behauptungen belastbare Ergebnisse zu machen. Jede der 14 neuen Folgen bringt erhellende Momente und mindestens eine Erkenntnis, die man sofort weitererzählen will. Ab 10. März um 21:25 Uhr auf ProSieben und jederzeit auf Joyn. Immer dienstags laufen 14 neue Folgen.

Watch-Tipp zum Warmwerden Wer wissen will, wie gut die Show wirklich ist, beginnt mit dieser Folge: In "Matthias Schweighöfers Fake-Biografie und Edin Hasanović gegen Wildschwein" liefert "Experte für alles" die Antwort auf die Frage "Wie fake sind Promi-Freundschaften?" Die Redaktion hat eine Biografie mit dem Titel "Ich" für Matthias geschrieben und Weisheiten wie “Nur mit geschlossenen Augen liest man gut” verpackt. Die soll "unser Mann in Hollywood" an Buddies aus dem Showbiz schicken und um ihre Meinung bitten.