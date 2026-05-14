ESC bis GNTM Christi Himmelfahrt 2026: Diese TV-Highlights erwarten dich heute Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Die Proben geben einen Vorgeschmack, was die Zuschauer:innen im 2. Halbfinale des Eurovision Song Contests 2026 erwartet. Bild: Imago Images / TT

Christi Himmelfahrt bedeutet Feiertag in Deutschland und Österreich! Hier erfährst du, mit welchen TV-Highlights du den 14. Mai ausklingen lassen kannst. Mit dabei: die Entscheidung, welche Models ins Halbfinale von GNTM 2026 einziehen werden und welche weiteren Länder sich für den ESC 2026 qualifizieren.

"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum" auf ProSieben

Heute, 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Folge 23 Verfügbar auf Joyn 155 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Es wird ernst in der Model-Villa! In Folge 23 von GNTM steht das große Cover-Shooting an: Die Frauen posieren für "InStyle Sport", die Männer für "Esquire". Außerdem erwartet die Kandidat:innen das Samsung-Casting und der Intimate-Walk. Mit dabei sind heute die Models Manon Bannerman und Calum Harper. Wer kann die Jury um Heidi Klum überzeugen – und sich ein Ticket fürs GNTM-Halbfinale sichern?

Das 2. Halbfinale des ESC 2026

Heute, 21:00 Uhr • Eurovision Song Contest 2026 2. Halbfinale des ESC 2026 Verfügbar auf Joyn 150 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Beim 2. Halbfinale des "Eurovision Song Contest" 2026 live aus Wien wird über die letzten Final-Teilnehmer:innen entschieden. 15 Länder treten an, darunter die Schweiz, Dänemark, Rumänien und die Ukraine. Mit Delta Goodrem steht für Australien heute Abend außerdem ein echter Mega-Star auf der Bühne.

"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug" im Ersten

Heute, 20:15 Uhr • Der Kroatien-Krimi "Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug" Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Kommissarin Valessa Matkovic (Romina Küper) arbeitet weiterhin verdeckt an ihrem riskanten Vorhaben: Sie will den mutmaßlichen Serien-Vergewaltiger Drago Varga (Felix Klare) zur Strecke bringen. Doch der Versuch endet für sie in einer bitteren Niederlage. Kurz darauf wird die Leiche einer Frau aus dem Wasser geborgen – vieles deutet darauf hin, dass es sich um die vermisste Beachclub-Mitarbeiterin Jasna handelt. Für Valessa steht fest: Varga steckt hinter dem Verbrechen. Doch es gibt Zweifel an der Identität des Opfers – und zunehmend auch an Kommissarin Valessa.

"Lena Lorenz: Wahlverwandtschaft" im ZDF

Heute, 20:15 Uhr • Lena Lorenz "Lena Lorenz: Wahlverwandtschaft" Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Nilay und Tom geraten nach der Geburt ihres Kindes zunehmend unter Druck. Als Nilay wegen einer Thrombose ins Krankenhaus muss und sich Tom bei der Arbeit verletzt, springt Ziehvater Ansgar ein – doch der ist mit der Situation überfordert. Während Lena Lorenz (Judith Hoersch) weiter um Liz trauert, will Rob Himmelsruh für immer verlassen.

"Das 1% Quiz – wie clever ist Deutschland?" auf SAT.1

Heute, 20:15 Uhr • Wie clever ist Deutschland? Folge 14 von "Das 1% Quiz" Verfügbar auf Joyn 135 Min Erinnerung Link kopieren Teilen