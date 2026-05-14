ESC bis GNTM
Christi Himmelfahrt 2026: Diese TV-Highlights erwarten dich heute
Aktualisiert:von Julia W.
Christi Himmelfahrt bedeutet Feiertag in Deutschland und Österreich! Hier erfährst du, mit welchen TV-Highlights du den 14. Mai ausklingen lassen kannst. Mit dabei: die Entscheidung, welche Models ins Halbfinale von GNTM 2026 einziehen werden und welche weiteren Länder sich für den ESC 2026 qualifizieren.
"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum" auf ProSieben
Folge 23
Es wird ernst in der Model-Villa! In Folge 23 von GNTM steht das große Cover-Shooting an: Die Frauen posieren für "InStyle Sport", die Männer für "Esquire". Außerdem erwartet die Kandidat:innen das Samsung-Casting und der Intimate-Walk. Mit dabei sind heute die Models Manon Bannerman und Calum Harper. Wer kann die Jury um Heidi Klum überzeugen – und sich ein Ticket fürs GNTM-Halbfinale sichern?
Das 2. Halbfinale des ESC 2026
2. Halbfinale des ESC 2026
Beim 2. Halbfinale des "Eurovision Song Contest" 2026 live aus Wien wird über die letzten Final-Teilnehmer:innen entschieden. 15 Länder treten an, darunter die Schweiz, Dänemark, Rumänien und die Ukraine. Mit Delta Goodrem steht für Australien heute Abend außerdem ein echter Mega-Star auf der Bühne.
"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug" im Ersten
"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug"
Kommissarin Valessa Matkovic (Romina Küper) arbeitet weiterhin verdeckt an ihrem riskanten Vorhaben: Sie will den mutmaßlichen Serien-Vergewaltiger Drago Varga (Felix Klare) zur Strecke bringen. Doch der Versuch endet für sie in einer bitteren Niederlage. Kurz darauf wird die Leiche einer Frau aus dem Wasser geborgen – vieles deutet darauf hin, dass es sich um die vermisste Beachclub-Mitarbeiterin Jasna handelt. Für Valessa steht fest: Varga steckt hinter dem Verbrechen. Doch es gibt Zweifel an der Identität des Opfers – und zunehmend auch an Kommissarin Valessa.
"Lena Lorenz: Wahlverwandtschaft" im ZDF
"Lena Lorenz: Wahlverwandtschaft"
Nilay und Tom geraten nach der Geburt ihres Kindes zunehmend unter Druck. Als Nilay wegen einer Thrombose ins Krankenhaus muss und sich Tom bei der Arbeit verletzt, springt Ziehvater Ansgar ein – doch der ist mit der Situation überfordert. Während Lena Lorenz (Judith Hoersch) weiter um Liz trauert, will Rob Himmelsruh für immer verlassen.
"Das 1% Quiz – wie clever ist Deutschland?" auf SAT.1
Folge 14 von "Das 1% Quiz"
Normalerweise stellen sie die Fragen – im "1% Quiz" mit Jörg Pilawa müssen sie heute selbst Antworten liefern: Dunja Hayali vom "ZDF-Morgenmagazin" und "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni. Wie schlagen sich die beiden Journalisten im Vergleich zu den 100 Teilnehmer:innen im Studio? Und gelingt es ihnen sogar, die finale Frage zu lösen, an der durchschnittlich 99 Prozent der Deutschen scheitern?
Mehr entdecken
Streaming-Tipps
Joyn-Hits im April: Entertainment, Reportagen und neue Abenteuer
Aprilscherz zur Gottschalk-Nachfolge
April, April: Übernehmen die Wolter-Zwillinge doch "Wetten dass"?
Bunte Mischung
Diese Show- und Reality-Highlights erwarten dich im April auf Joyn
Neue Gameshow ab Sommer
"Wer ist Deutschlands Superhirn?": Neue Quiz-Show mit Jörg Pilawa
"Dicker alter Mann"
Erkannt? Bei "Verstehen Sie Spaß?" wird Barbara Schöneberger zum Mann
Defibrillator ausgelöst
Schreck-Moment im ORF: Trompeter bricht in Live-Show zusammen
So peinlich war Dating noch nie!
So peinlich war Dating noch nie! Wolter-Zwillinge starten "Schäm dich Reich!"
Shows, Serien, Dokus
Der Joyn-März: Starke Gefühle zwischen Land-Idylle und Oval Office
Entertainment-Highlights
Streaming-Highlights im März: Diese Shows laufen auf Joyn