Shows, Serien, Dokus Die März-Hits auf Joyn: Große Gefühle zwischen Apfelhof und Oval Office Aktualisiert: Vor 9 Minuten von Sabine Rodenbäck und Katharina von Freyburg "The Race", "Ein Hof zum Verlieben" und "Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow" - das und noch viel mehr gibt es im März auf Joyn! Bild: Joyn/Svenja Blobel / Seven.One

Im März wird getrampt, gezockt, geliebt und recherchiert. Mit "The Race", "Wer stiehlt mir die Show?", "Ein Hof zum Verlieben" und "Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow" entsteht eine Mischung, die genau den Nerv der Zeit trifft.

"The Race": Staffel 3 der Extrem-Challenge ab 8. März Ganze Folge THE RACE Behind The Scenes: Der Start von Staffel 3 Verfügbar auf Joyn 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Du siehst immer aus, als wärst du jemand, der was wollen würde, weil du etwas willst", sagt Dave. Er muss es wissen: Der YouTuber kommt auch ohne Kohle und Handy ans Ziel. Er hat sich "The Race" ausgedacht und gemeinsam mit Joyn und studio flitz produziert. Wer mitmacht, startet mit leeren Taschen in ein Abenteuer. Trampen? Fremde um ein Mittagessen bitten? Fragen, ob man auf der Couch schlafen darf? Genauso läuft es! Jede Staffel schickt Teilnehmer:innen auf eine neue Route, und die einzige Ressource, die sie mitbringen dürfen, ist der gute alte Menschenverstand sowie eine ordentliche Portion Chuzpe. Wer charmant genug ist, kommt vielleicht auf einem Bauernhof unter. Wer überzeugend genug ist, ergattert vielleicht eine Mitfahrgelegenheit bis zur nächsten Stadt. Und wer beides nicht ist, schläft draußen und hungert. Novum in der nun startenden dritten Staffel ist das Team-Prinzip. Alle Teilnehmer:innen sind diesmal in Zweier-Gruppen unterwegs. Das Team der Wildcard-Kandidat:innen hat sich in fünf eigenen Folgen auf Joyn bereits bewiesen. Die erste Hauptfolge von "The Race" läuft einen Monat nach dem Start der Wildcard-Folgen, ab 8. März, kostenlos auf Joyn. Auf YouTube wird es die Folgen jeweils zwei Wochen später geben. Alle Sendezeiten im Überblick.

Alle Folgen von "The Race" auf Joyn Jetzt kostenlos streamen!

"Wer stiehlt mir die Show" geht am 8. März in die 11. Staffel! In Staffel 11 von "Wer stiehlt mir die Show?" treten Nico Santos, Joko Winterscheidt, Andrea Petković und Till Reiners (v.l.n.r.) gegeneinander an. Bild: Joyn/Florida TV / Julian Mathieu

Seit 2021 zittert Joko Winterscheidt um seinen Job. Nicht unbegründet, denn diverse Promis wie Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Bastian Pastewka, Shirin David oder Mark Forster haben ihm bereits die Show geklaut. Matthias Schweighöfer hat das sogar zweimal geschafft, was Joko bis heute nicht kommentieren möchte. Kann der Moderator die Bilanz, die bisher nicht zu seinen Gunsten ausfällt, etwas aufmöbeln? Es könnte schwierig werden, denn in Staffel 11 schickt ProSieben ein multifunktionales Trio ins Rennen: Ex-Tennisprofi Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners und Singer-Songwriter Nico Santos. Petković hat gelernt, unter Druck Punkte zu machen. Reiners verdient seinen Lebensunterhalt damit, andere schlecht aussehen zu lassen. Und Santos schreibt Songs über Gefühle, die Joko vermutlich gerade hat (Verlustangst?). Was will Joko dem entgegensetzen? Die Gewinnchancen seiner Herausforderer schätzt er gering. Großspurig wie immer kommentiert er: "Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!" Zu sehen sind die neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" wieder auf ProSieben und Joyn. Los geht's am Sonntag, 8. März 2026, 20:15 Uhr. Jeweils im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auf ProSieben gibt's die nächste Folge bereits als Preview auf Joyn.

"Experte für alles" mit echten Erkenntnissen ab 10. März Auch im März beantwortet Klaas Heufer-Umlauf bei "Experte für Alles" wieder die skurrilsten Fragen. Bild: ProSieben / Christoph Köstlin

Sie geht wieder los: die Suche nach Antworten auf Fragen, die sich bisher niemand gestellt hat. "Experte für alles" macht erneut Schluss mit Halbwissen und startet dort, wo andere aufhören zu googeln. Dort, wo selbst die "Galileo"-Redaktion entsetzt den Kopf schüttelt und sagt: "Nö, sowas machen wir nicht." Die Show ist der beste Beweis dafür, dass Wissen Spaß macht und Unsinn erst recht. Klaas Heufer-Umlauf, der selbsternannte Experte von Scham, räumt mit Mythen auf und testet, was das Zeug hält. Zum Staffelstart am 10. März ist Clueso dabei und mischt bei den Selbstversuchen kräftig mit. Am 17. März übernimmt Sebastian Pufpaff und hilft, aus kühnen Behauptungen belastbare Ergebnisse zu machen. Jede der 14 neuen Folgen bringt erhellende Momente und mindestens eine Erkenntnis, die man sofort weitererzählen will. Ab 10. März um 21:25 Uhr auf ProSieben und jederzeit auf Joyn. Immer dienstags gibt es 14 neue Folgen.

"Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf live schauen Hier geht's zum kostenlosen ProSieben-Livestream auf Joyn

Täglicher Genuss ohne Reue: Daily Soap "Ein Hof zum Verlieben" ab 2. März Die ersten 120 Episoden sind frisch abgedreht. Bild: Joyn/Svenja Blobel

In "Ein Hof zum Verlieben" tauscht die Hamburger Anwältin Laura Albers Großstadtalltag gegen Landleben: Ein unerwartetes Erbe führt sie an einen Apfelhof am Bodensee - und in die verborgene Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes. Und genau hier setzt Protagonistin Diana Staehly an: Die beliebte Schauspielerin ("Stromberg", "Die Rosenheim-Cops", "Rote Rosen") inszeniert Laura nicht als Klischee-Städterin auf Landpartie, sondern als Frau am Limit: erfolgreich, aber gestresst, mit zu viel im Kopf und zu wenig Luft zum Atmen. Ist sie ihrer neuen Aufgabe gewachsen? An ihrer Seite: starke Figuren, die ihre ganz eigenen Interessen verfolgen und täglich für Überraschungen und Herausforderungen sorgen. Zum Cast gehören bekannte Gesichter wie Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman, Gitta Schweighöfer, Susan Hoecke und Nachwuchstalent Emmy Pilawa. "Ein Hof zum Verlieben" läuft ab Montag, 2. März 2026, täglich ab 18 Uhr in SAT.1 und jederzeit im Stream auf Joyn.

"Ein Hof zum Verlieben" ab 2. März um 18 Uhr Die neue Serie im SAT.1-Livestream auf Joyn

"Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow" am 2. März Mit dieser Reportage startet ProSieben seine neue Prime-Time-Strecke im Frühjahr. Bild: Seven.One/Kosei Takasaki

Ein Jahr nach Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump kehrt Thilo Mischke in die Vereinigten Staaten zurück. In seiner neuen Reportage zeichnet der preisgekrönte Journalist das Bild eines Landes im Umbruch. Von New York über Washington, D.C., bis nach Los Angeles, South Carolina, Memphis und Florida spricht er mit Anhänger:innen und Kritiker:innen des Präsidenten und seiner MAGA-Bewegung. Mischke trifft vermummte Beamte der Einwanderungsbehörde, einen begnadigten Proud Boy, der am Sturm auf das Kapitol beteiligt war, ebenso wie ein überzeugtes MAGA-Paar aus den Südstaaten. Er fragt nach Loyalität, Enttäuschung und dem Blick der Unterstützer auf ihr "neues" Amerika. Zugleich kommen auch jene zu Wort, die vor einem tiefgreifenden Umbau des politischen Systems warnen und die kommenden Midterm-Wahlen als entscheidenden Moment für die US-Demokratie begreifen. Die Reportage führt in Viertel, in denen Einsätze von Nationalgarde und ICE zur alltäglichen Bedrohung geworden sind. Eine Aktivistin in Florida berichtet von konkreter Angst vor Übergriffen. Gemeinsam mit einem indigenen US-Amerikaner besucht Mischke eine umstrittene Haft- und Abschiebeeinrichtung auf historischem Stammesgebiet. Eine Bestandsaufnahme aus einem Amerika, das um seine Richtung ringt. Am 2. März 2026 um 20:15 Uhr wird die Reportage auf ProSieben und im Livestream auf Joyn gesendet, anschließend ist sie jederzeit auf Joyn verfügbar.

Montag, 02.03. 20:15 Uhr • THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow Verfügbar auf Joyn 125 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Vier Abende, vier Perspektiven auf Macht, Märkte und Mechanismen Am 9. März dringt Jenke von Wilmsdorff mit "JENKE. CRIME - Im Schattenreich der Triaden" auf ProSieben und Joyn in die Strukturen chinesischer Unterweltorganisationen vor. Es geht um globale Netzwerke, Abschottung und die Frage, wie weit ihr Einfluss tatsächlich reicht. Am 16. März richtet Linda Zervakis den Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Made in Germany - zurück an die Weltspitze?" fragt, ob der einstige Exportschlager noch trägt oder neu erfunden werden muss. Eine Analyse zwischen Innovationskraft, Fachkräftemangel und internationalem Wettbewerb - auf ProSieben und Joyn. Am 23. März nimmt Thilo Mischke auf ProSieben und Joyn in "Das Geschäft mit dem Coaching - zwischen Motivation und Manipulation" eine Branche unter die Lupe, die mit Heilsversprechen Milliarden umsetzt. Er begegnet Coaches, ihren Klient:innen und untersucht, wo Inspiration endet und Ausbeutung beginnt. Parallel startet am 20. März mit "Mord im Dorf" ein neues True-Crime-Format bei Kabel Eins und auf Joyn. Im Fokus stehen Verbrechen in einer vermeintlich idyllischen Umgebung, Fälle, in denen die Nachbarschaft zum Tatort wird.