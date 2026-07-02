Liveshow
"Die Promi Tischtennis WM": ProSieben holt Profis und Promis an die Platte
Veröffentlicht:von PM / SB
ProSieben bringt erneut Profi-Sportler:innen und prominente Mitspieler:innen zusammen. "Die Promi Tischtennis WM" wurde als kommendes Live-Event offiziell angekündigt.
Auf Darts und Padel folgt Tischtennis: Mit "Die Promi Tischtennis WM" steht das nächste große Live-Sport-Event mit berühmten Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf ProSieben und Joyn bevor.
Wie der Sender jetzt offiziell bekanntgab, kann das Publikum demnächst echte Tischtennis-Profis beim gemeinsamen Spiel mit beliebten Persönlichkeiten erleben.
Große Sport-Events: Promis stellen sich der Herausforderung
Wann und wo die Liveshow stattfinden wird und welche namhaften Größen dabei sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt.
Vergangene Promi-Sport-Events wie "Die Promi Padel WM" und "Die Promi Darts WM" lassen allerdings schon erahnen, dass sich das Publikum vort Ort und an den heimischen Bildschirmen auf einen unterhaltsamen Abend mit spannenden Ballwechseln und überraschenden sportlichen Fertigkeiten seitens der Stars freuen darf.
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