Neue Serie angekündigt
"Littis Fahrschule": Kida Khodr Ramadan startet Comedy-Miniserie auf Joyn
Veröffentlicht:von Maximilian K.
Chaotische Fahrstunden und ehrliche Gespräche auf Berlins Straßen: Mit "Littis Fahrschule" nimmt Joyn eine neue Miniserie mit Kida Khodr Ramadan ins Programm.
Mit Star-Power unterwegs
Zwischen Kreuzberg und Neukölln bringt Fahrlehrer Litti (Kida Khodr Ramadan) seine prominenten Fahrschüler:innen mit unkonventionellen Methoden ans Ziel - und mitten hinein in persönliche Krisen, chaotische Situationen und überraschend ehrliche Gespräche. Die neue Joyn-Miniserie "Littis Fahrschule" wurde von JPJ Filmproductions realisiert. Jede Episode erzählt eine eigene Geschichte und verbindet Humor mit emotionalen Momenten auf engstem Raum: dem Auto.
Bereits vor einigen Monaten hatte Ramadan gegenüber der "Zeit" erste Details zu dem Format verraten. "Es soll eine Miniserie werden, die Folgen gehen nicht länger als 20 Minuten. In jeder Folge soll es einen Cameo-Auftritt geben, einen Star", wurde der Schauspieler zitiert. Der Serienname ist dabei eine Hommage an Fußball-Legende Pierre Littbarski, den Ramadan nach eigenen Angaben sehr verehrt.
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Welche Promis sind bei "Littis Fahrschule" dabei?
Einen ersten Vorgeschmack auf die Dreharbeiten gab es bereits vor rund zwei Monaten auf Instagram: Kida Khodr Ramadan und JPJ-Filmproductions teilten dort Behind-the-Scenes Eindrücke vom Set von "Littis Fahrschule". Im Clip zu sehen sind unter anderem der ehemalige "The Voice"-Coach Nico Santos und Rapper Sido, die offenbar zu den prominenten Gäst:innen der Serie gehören.
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Die Produktionsfirma hat in weiteren Post zu den Dreharbeiten folgende Promis als Gäst:innen der Serie bestätigt:
Comedian Kurt Krömer
Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan
Ex-Fußball-Profi Max Kruse
Star-Koch Duc Gno
Comedienne Cindy aus Marzahn
Schauspieler Frederick Lau
Schauspielerin Alexandra Maria Lara
Content-Creatorin Sara Arslan
Schauspielerin Katja Riemann
Schauspielerin Jasmin Tabatabai
Schauspielerin Nicolette Krebitz
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
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