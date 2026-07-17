Medien-Coup TV-Hammer: SAT.2 kommt! ProSiebenSat.1 erweitert im Winter sein Portfolio mit neuem Sender Aktualisiert: Vor 52 Minuten von Joyn Redaktion ProSiebenSat1 bekommt Sender-Zuwachs: SAT.2 geht ab 2027 auf Sendung. Bild: Joyn

ProSiebenSat.1 baut sein Portfolio weiter aus und schickt im Winter mit SAT.2 einen neuen TV-Sender ins Rennen. Verantwortlich für die Entwicklung des Programms ist Ellen Koch gemeinsam mit dem Team um Content-Chef Henrik Pabst. Was Zuschauer:innen vom neuen Angebot erwarten dürfen und welche Strategie dahintersteckt, erfährst du hier.

Neue TV-Offensive ab 2027: ProSiebenSat.1 launcht SAT.2 Mit dem Launch erweitert die Gruppe ihre Senderfamilie auf acht Marken: Neben SAT.1, ProSieben und Kabel Eins gehören dazu bereits die Zielgruppen-Sender sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku. Ab 2027 ergänzt SAT.2 dieses Portfolio als neue Entertainment-Marke mit klar weiblicher Ausrichtung. Die Inhalte von SAT.2 werden nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Joyn und weiteren Drittplattformen verfügbar sein.

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Wiedersehen macht Freude: SAT.2 setzt auf Serien-Klassiker Der neue Sender SAT.2 richtet sich vor allem an Zuschauerinnen zwischen 45 und 65 Jahren und setzt dabei auf bekannte fiktionale Formate. Geplant sind unter anderem Serien-Highlights wie "Der Bulle von Tölz", "Kommissar Rex" und frühere Daily-Formate wie "Verliebt in Berlin". "Es gibt eine hohe Nachfrage an großen fiktionalen Serien, die man noch sehr gut von früher kennt", erklärt ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Neben Nostalgie-Serien seien auch einzelne tagesaktuelle Inhalte denkbar. Positiv sei zudem das Echo aus der Werbewirtschaft.

"Die besten SAT.1-Programme aus den vergangenen zwei Jahrzehnten" In der offiziellen Pressemitteilung erklärt Henrik Pabst weiter: "Unsere sehr klar positionierten Zielgruppen-Sender sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mit SAT.2 wollen wir unser Portfolio strategisch erweitern und insbesondere den Zuschauerinnen und Zuschauer ab 50 Jahren eine neue und zusätzliche Alternative für ihre Entertainment-Bedürfnisse bieten." Ellen Koch, verantwortlich für alle Zielgruppensender der ProSiebenSat.1-Gruppe: "SAT.1 wird vom Publikum heiß geliebt. Mit SAT.2 schaffen wir ein perfektes, zusätzliches Angebot. Getreu dem Leitmotiv 'Wiedersehen macht Freude' zeigen wir die besten SAT.1-Programme aus den vergangenen zwei Jahrzehnten - mit einem klaren Schwerpunkt auf deutscher Fiktion. Gleichzeitig gehen wir völlig neue Wege: Unsere Zielgruppe fühlt sich heute zehn Jahre jünger und fitter als früher und nutzt Medien extrem flexibel - egal ob linear, im Streaming oder kostenfrei auf Drittplattformen wie YouTube. Unter der Marke SAT.2 kuratieren wir die Inhalte auf allen Kanälen so, dass unser Publikum mehr Zeit mit Schauen und weniger mit Suchen verbringt." Lennart Harendza, Geschäftsführer und Chief Revenue Officer Seven.One Media: "Der Start von SAT.2 ist auch ein wichtiges Signal für den Werbemarkt: Mit der kombinierten Reichweite von SAT.1 und SAT.2 bieten wir für die Werbekund:innen den Zugang zu einer hochattraktiven Zielgruppe. Außerdem unterstreicht der Start von SAT.2 unseren Ansatz, konsequent auf werbefinanzierte Inhalte zu setzen."

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