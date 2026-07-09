Das enthüllt der Trailer
Mit Hubertus Meyer-Burckhardt: NDR-Show "Kaum zu glauben" startet mit Sommer-Special in neue Staffel
Veröffentlicht:von Martin Meyer
:newstime
Hubertus Meyer-Burckhardt: Das sind seine Ehefrauen
Videoclip • 01:20 Min • Ab 12
Promis wie Hubertus Meyer-Burckhardt und Wincent Weiss, unglaubliche Geschichten und ein gefesselter Kai Pflaume: All das erwartet dich diese Woche in der Spezial-Ausgabe von "Kaum zu glauben".
Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Hubertus Meyer-Burckhardt sich von einer NDR-Sendung verabschiedet. "Zeitreisen" wird in Zukunft von Yared Dibaba präsentiert. In anderen Shows des Norddeutschen Rundfunks kann man Meyer-Burckhardt jedoch weiterhin sehen. Neben der "NDR Talk Show" auch in "Kaum zu glauben". Von der Spielshow mit Kai Pflaume starten in dieser Woche neue Folgen.
Schau dir hier das Sommer Open Air von "Kaum zu glauben" im kostenlosen NDR-Livestream an!
"Kaum zu glauben" kehrt zurück
Das prominente Rate-Team Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumpf, Wincent Weiss und Bernhard Hoecker meldet sich zurück. Kai Pflaume präsentiert ihnen bei "Kaum zu glauben" wieder Menschen mit den verrücktesten Geschichten. Die vier Promis müssen nur mithilfe von Ja-Nein-Fragen herausfinden, welches Geheimnis sie mitgebracht haben.
Los geht es mit einer ganz besonderen Ausgabe. Erstmals findet die Show im Freien statt, nämlich am Strand im Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Die XXL-Ausgabe wird am Samstag, 11. Juli, um 20:15 Uhr im NDR gezeigt. Du kannst dir die Show auch online im kostenlosen Livestream auf Joyn ansehen.
Nach der XXL-Folge gibt es noch mehr "Kaum zu glauben"
Ein Trailer des NDR gibt bereits Einblicke in die Folge. Neben dem üblichen Rätselraten sieht man Akrobatik, Kampfsport und eine Szene, in der Kai Pflaume die Hände gefesselt werden. Was wohl dahintersteckt?
Wer nach der Spezial-Folge nicht genug hat, kann direkt am nächsten Tag weiterschauen. Die regulären Folgen von "Kaum zu glauben" laufen ab 12. Juli immer sonntags um 21:45 Uhr. Laut NDR soll es im Spätsommer und Herbst auch noch weitere Ausgaben am Samstagabend geben.
Sonntags um 21:45 Uhr auch online auf Joyn
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Liveshow
Ein neues Sportevent bringt Stars und Profis an die Tischtennisplatte
Neue Gameshow
"Wer ist Deutschlands Superhirn?": Neue Quiz-Show mit Jörg Pilawa
Angekündigt
Kida Khodr Ramadan holt sich für "Littis Fahrschule" prominente Unterstützung
Ehre, wem Ehre gebührt
"Udo Jürgens Forever": Diese Stars ehren die Musik-Legende
Ticketverkauf läuft!
"Promi Padel WM" 2026: Termin und Ort fürs ProSieben-Event stehen fest
Im Sommer auf ProSieben und Joyn
"Ich durchschaue jeden!": Starttermin der Mentalisten-Show steht fest
Neuauflage der Kult-Show
Geheime Absprache mit ZDF: Moderieren die Kaulitz-Brüder nur einmal "Wetten, dass ..?"?
"Sieht gut aus"
Weihnachten wieder mit Helene Fischer? ZDF macht Hoffnung
Kein europäisches Land
Warum ist Israel beim ESC 2026 dabei?