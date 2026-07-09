Das enthüllt der Trailer Mit Hubertus Meyer-Burckhardt: NDR-Show "Kaum zu glauben" startet mit Sommer-Special in neue Staffel Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer :newstime Hubertus Meyer-Burckhardt: Das sind seine Ehefrauen Videoclip • 01:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Promis wie Hubertus Meyer-Burckhardt und Wincent Weiss, unglaubliche Geschichten und ein gefesselter Kai Pflaume: All das erwartet dich diese Woche in der Spezial-Ausgabe von "Kaum zu glauben".

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Hubertus Meyer-Burckhardt sich von einer NDR-Sendung verabschiedet. "Zeitreisen" wird in Zukunft von Yared Dibaba präsentiert. In anderen Shows des Norddeutschen Rundfunks kann man Meyer-Burckhardt jedoch weiterhin sehen. Neben der "NDR Talk Show" auch in "Kaum zu glauben". Von der Spielshow mit Kai Pflaume starten in dieser Woche neue Folgen.

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 20:15 Uhr • Kaum zu glauben! Schau dir hier das Sommer Open Air von "Kaum zu glauben" im kostenlosen NDR-Livestream an! Verfügbar auf Joyn 125 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"Kaum zu glauben" kehrt zurück Das prominente Rate-Team Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumpf, Wincent Weiss und Bernhard Hoecker meldet sich zurück. Kai Pflaume präsentiert ihnen bei "Kaum zu glauben" wieder Menschen mit den verrücktesten Geschichten. Die vier Promis müssen nur mithilfe von Ja-Nein-Fragen herausfinden, welches Geheimnis sie mitgebracht haben. Los geht es mit einer ganz besonderen Ausgabe. Erstmals findet die Show im Freien statt, nämlich am Strand im Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Die XXL-Ausgabe wird am Samstag, 11. Juli, um 20:15 Uhr im NDR gezeigt. Du kannst dir die Show auch online im kostenlosen Livestream auf Joyn ansehen.

Nach der XXL-Folge gibt es noch mehr "Kaum zu glauben" Ein Trailer des NDR gibt bereits Einblicke in die Folge. Neben dem üblichen Rätselraten sieht man Akrobatik, Kampfsport und eine Szene, in der Kai Pflaume die Hände gefesselt werden. Was wohl dahintersteckt? Wer nach der Spezial-Folge nicht genug hat, kann direkt am nächsten Tag weiterschauen. Die regulären Folgen von "Kaum zu glauben" laufen ab 12. Juli immer sonntags um 21:45 Uhr. Laut NDR soll es im Spätsommer und Herbst auch noch weitere Ausgaben am Samstagabend geben.

Sonntags um 21:45 Uhr auch online auf Joyn Schau "Kaum zu glauben" hier im kostenlosen NDR-Livestream!