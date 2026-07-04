Chaotische Fahrstunden und ehrliche Gespräche auf Berlins Straßen: Mit "Littis Fahrschule" nimmt Joyn eine neue Miniserie mit Kida Khodr Ramadan ins Programm.

Mit Star-Power unterwegs

Zwischen Kreuzberg und Neukölln bringt Fahrlehrer Litti (Kida Khodr Ramadan) seine prominenten Fahrschüler:innen mit unkonventionellen Methoden ans Ziel - und mitten hinein in persönliche Krisen, chaotische Situationen und überraschend ehrliche Gespräche. Die neue Joyn-Miniserie "Littis Fahrschule" wurde von JPJ Filmproductions realisiert. Jede Episode erzählt eine eigene Geschichte und verbindet Humor mit emotionalen Momenten auf engstem Raum: dem Auto.

Bereits vor einigen Monaten hatte Ramadan gegenüber der "Zeit" erste Details zu dem Format verraten. "Es soll eine Miniserie werden, die Folgen gehen nicht länger als 20 Minuten. In jeder Folge soll es einen Cameo-Auftritt geben, einen Star", wurde der Schauspieler zitiert. Der Serienname ist dabei eine Hommage an Fußball-Legende Pierre Littbarski, den Ramadan nach eigenen Angaben sehr verehrt.