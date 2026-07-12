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"Sind Sie nackt?"

"Kaum zu glauben": Hubertus Meyer-Burckhardt stellt Nackt-Volleyballerin in Rate-Show

Veröffentlicht:

von Julia W.

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Hubertus Meyer-Burckhardt: Das sind seine Ehefrauen

Videoclip • 01:20 Min • Ab 12

Die NDR-Show "Kaum zu glauben" lebt von den kuriosen Geheimnissen ihrer Kandidat:innen. Am Samstag (12. Juli) trat eine 92-Jährige mit äußerst ungewöhnlichem Hobby in den Rate-Ring – doch Hubertus Meyer-Burckhardt kam ihr auf die Schliche.

Kai Pflaume hat sich mit einem Sommer-Special seiner NDR-Show "Kaum zu glauben" zurückgemeldet: Am Samstagabend (12. Juli) trat im Ostseebad Kühlungsborn das Rateteam aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss wieder an, um mit gezielten Fragen die kuriosen Geheimnisse der Kandidat:innen zu lüften.

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"Sind Sie nackt?"

Den Auftakt an diesem Abend machte die 92-jährige Irmgard aus Wismar. Ihr Ratehinweis: "Passt, wackelt und hat Luft". Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt, der seine NDR-Show "Zeitreisen" in diesem Sommer abgibt, brachte das Rateteam mit seiner Frage laut "Hörzu" als Erster auf die richtige Spur: "Sind Sie nackt?", fragte er, und seine Rate-Kollegin Stephanie Stumph ergänzte: "Wackelt etwas?"

Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise"

Wohl älteste Nackt-Volleyballerin Deutschlands

Tatsächlich konnte Hubertus Meyer-Burckhardt das Geheimnis der 92-Jährigen am Ende lüften: Irmgard spielt seit Jahrzehnten Volleyball am Ostseestrand – und zwar vollkommen nackt.

Damit gehört sie wohl zu den ältesten Nackt-Volleyballerinnen Deutschlands. Für dieses kuriose Geheimnis kassierte Irmgard am Ende 800 Euro. Bis zu 1.000 Euro können die Kandidat:innen bei "Kaum zu glauben" gewinnen, wenn das Rateteam nicht rechtzeitig auf die richtige Lösung kommt.

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