"Sind Sie nackt?"
"Kaum zu glauben": Nackt-Volleyballerin sorgt bei Hubertus Meyer-Burckhardt für Überraschung
Aktualisiert:von Julia W.
:newstime
Hubertus Meyer-Burckhardt: Das sind seine Ehefrauen
Videoclip • 01:20 Min • Ab 12
Die NDR-Show "Kaum zu glauben" lebt von den kuriosen Geheimnissen ihrer Kandidat:innen. Am Samstag (12. Juli) trat eine 92-Jährige mit äußerst ungewöhnlichem Hobby in den Rate-Ring – doch Hubertus Meyer-Burckhardt kam ihr auf die Schliche.
Kai Pflaume hat sich mit einem Sommer-Special seiner NDR-Show "Kaum zu glauben" zurückgemeldet: Am Samstagabend (12. Juli) trat im Ostseebad Kühlungsborn das Rateteam aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss wieder an, um mit gezielten Fragen die kuriosen Geheimnisse der Kandidat:innen zu lüften.
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"Sind Sie nackt?"
Den Auftakt an diesem Abend machte die 92-jährige Irmgard aus Wismar. Ihr Ratehinweis: "Passt, wackelt und hat Luft". Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt, der seine NDR-Show "Zeitreisen" in diesem Sommer abgibt, brachte das Rateteam mit seiner Frage laut "Hörzu" als Erster auf die richtige Spur: "Sind Sie nackt?", fragte er, und seine Rate-Kollegin Stephanie Stumph ergänzte: "Wackelt etwas?"
Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise"
Wohl älteste Nackt-Volleyballerin Deutschlands
Tatsächlich konnte Hubertus Meyer-Burckhardt das Geheimnis der 92-Jährigen am Ende lüften: Irmgard spielt seit Jahrzehnten Volleyball am Ostseestrand – und zwar vollkommen nackt.
Damit gehört sie wohl zu den ältesten Nackt-Volleyballerinnen Deutschlands. Für dieses kuriose Geheimnis kassierte Irmgard am Ende 800 Euro. Bis zu 1.000 Euro können die Kandidat:innen bei "Kaum zu glauben" gewinnen, wenn das Rateteam nicht rechtzeitig auf die richtige Lösung kommt.
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