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Kandidatin räumt ab

Pleite bei "Quiz-Champion": "Tim-Mälzer-Regel" führt Michael "Bully" Herbig ins Verderben

Veröffentlicht:

von Julia W.

Für "Quiz-Champion"-Rekordhalter Michael "Bully" Herbig wurde die Sommer-Ausgabe 2026 zur Pleite.

Bild: Imago Images / Eventpress

Bei "Der Quiz-Champion" kämpften am Samstagabend (8. August) wieder Kandidat:innen gegen Prominente, um 100.000 Euro Preisgeld abzusahnen. Eine machte es den Stars dabei besonders schwer – da konnte nicht einmal die "Tim-Mälzer-Regel" helfen.

In der Sommer-Ausgabe von "Der Quiz-Champion" mit Moderator Johannes B. Kerner traten am 8. August wieder prominente Expert:innen in unterschiedlichen Wissensgebieten gegen Ratefüchse an. Mit dabei waren Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick (Wissensgebiet: Sport), "Tatort"-Star Axel Milberg (Literatur und Sprache), Moderatorin Pinar Atalay (Zeitgeschehen), Comedian Wigald Boning (Erdkunde) sowie Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen).

Herbig ist mit 28 Teilnahmen ein echter "Quiz-Champion"-Rekordhalter: Er ist der am häufigsten eingesetzte Promi-Experte der Sendungsgeschichte. Doch diese Erfahrung nützte ihm in dieser Sommer-Ausgabe nichts.

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Kandidatin macht es den Stars schwer

Kandidatin Rebecca ließ in der Quiz-Show einen Promi nach dem anderen hinter sich. War es gegen "Tatort"-Star Axel Milberg noch eine "knappe Geschichte", wie Moderator Johannes B. Kerner feststellte, hatte die Lehrerin aus Bayerisch-Schwaben gegen "Bully" Herbig leichtes Spiel.

Schnell führte sie mit 2:1 gegen den "Schuh des Manitu"-Star. Schon die nächste Frage aus dem Wissensgebiet Film und Fernsehen sollte über ihren Sieg und 100.000 Euro Preisgeld entscheiden:

"Welchen Rollennamen trägt Schauspieler Ashton Kutcher im Serienerfolg 'Two and a Half Men'?"

  • A: Walden Schmidt

  • B: Sean Meier

  • C: Marvin Müller

Hier findest du die richtige Antwort

"Bully" scheitert an "Mälzer-Regel"

Ein ratloser "Bully" Herbig tippte auf Antwort B, Sean Meier. "Ich wollte eigentlich bei Walden Schmidt landen", sagte Herbig laut "Hörzu". "Habe mich dann aber für die 'Tim-Mälzer-Regel' entschieden und dachte: Nee, wenn man es nicht weiß, ist es B."

Die "Mälzer-Regel" leitet sich von einem Spruch des TV-Kochs ab, den er in einer früheren Promi-Ausgabe der Quiz-Show prägte: "Wenn man’s nicht weiß, dann B", sagte er damals. Wirklich verlässlich ist diese Regel aber offenbar nicht: "Bully" Herbig lag mit Antwort B komplett daneben – richtig wäre A: Walden Schmidt gewesen.

Mehr Quiz gibt's auf Joyn

Kandidatin Rebecca Berger konnte damit alle Duelle bei "Der Quiz-Champion" gewinnen und geht mit einem Preisgeld von 100.000 Euro als Siegerin aus dem "härtesten Quiz Deutschlands" hervor.

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