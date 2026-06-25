Im Sommer auf ProSieben und Joyn Termin steht fest: "Ich durchschaue jeden!" mit Mentalisten Timon Krause startet bald Aktualisiert: Vor 2 Stunden von PM / SB Auf Joyn ansehen 10 Fragen an Mentalist Timon Krause: Magie oder einfaches Handwerk? Videoclip • 12:57 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wer kann Mentalist Timon Krause austricksen? Das ist die große Frage in einer neuen Primetime-Show auf ProSieben und Joyn. Jetzt gibt's weitere Infos zum Start von "Ich durchschaue jeden!".

Das Wichtigste zuerst: Die neue Show "Ich durchschaue jeden!" startet am 5. August auf ProSieben und Joyn und ist dann immer mittwochs, 20:15 Uhr, zu sehen. Matthias Opdenhövel moderiert. Und darum geht es: Mentalist Timon Krause trifft auf berühmte Gäst:innen und versucht, diese zu lesen und zu lenken. Wie berechenbar sind Menschen? Wird es den Promis gelingen, den größten Trickser Europas selbst auszutricksen?

Was Timon Krause hier auf die Bühne bringt, ist unglaublich unterhaltsam und gleichzeitig total unberechenbar. Matthias Opdenhövel

Beeindruckt ergänzt der Moderator: "Man weiß nie, ob man gerade Zuschauer ist oder längst selbst Teil des Experiments."

Vorgeschmack: Der Mentalist zu Gast bei "Experte für alles" Videoclip Experte für Alles Timon Krause testet Schmerzpraktiken an Klaas und Jakob Verfügbar auf Joyn Videoclip • 19:56 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen