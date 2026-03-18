Neue Gameshow ab Sommer "Wer ist Deutschlands Superhirn?": In Jörg Pilawas neuem SAT.1-Quiz entscheidet nicht nur Wissen über den Sieg Aktualisiert: Vor 28 Minuten von Redaktion Jörg Pilawa macht sich 2026 auf die Suche nach dem Superhirn Deutschlands. Bild: Joyn Redaktion

50 Kandidat:innen, sechs Kreise, ein Superhirn: SAT.1 zeigt im Sommer 2026 eine neue Quiz-Show mit Jörg Pilawa. In "Wer ist Deutschlands Superhirn?" entscheidet nicht klassisches Faktenwissen über Sieg oder Niederlage, sondern das Leistungsvermögen des gesamten Gehirns.

Darum geht's im neuen SAT.1-Quiz Jörg Pilawa stellt die kognitiven Fähigkeiten seiner Kandidat:innen auf den Prüfstand: Logik, Merken, räumliches Denken, visuelle Wahrnehmung, Rechnen und Sprache - nur wer in allen sechs Themengebieten glänzen kann, hat die Chance zu Deutschlands "Superhirn" gekürt zu werden und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.

Das ist das Spielprinzip von "Wer ist Deutschlands Superhirn?" Auf dem Spielfeld geht’s rund: 50 Kandidatinnen und Kandidaten stehen im äußersten von sechs immer kleiner werdenden Kreisen. Schritt für Schritt, Runde für Runde, Kreis für Kreis spielen sie sich nach innen zu Moderator Jörg Pilawa. Wer zu wenig Fragen richtig beantwortet und somit die schwächsten kognitiven Fähigkeiten beweist, scheidet aus. Im Finale stehen sich die zwei stärksten Spieler:innen im letzten Kreis gegenüber: Wer ist ein echter All-Arounder und wird als Deutschlands "Superhirn" mit bis zu 50.000 Euro belohnt?

Neue SAT.1-Quiz-Show stammt aus Frankreich "Wer ist Deutschlands Superhirn?" ist eine Adaption des französischen Originals "Le Dernier Cercle" (auf Deutsch: "Der letzte Kreis") und wird produziert von Tresor TV. Zu sehen ist die neue Quiz-Show, die von Jörg Pilawa moderiert wird, ab Sommer 2026 in SAT.1 und auf Joyn.