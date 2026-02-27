Am Sonntag, 1. März, überträgt ProSieben MAXX WWE No Escape als deutsche Free-TV-Premiere. Wir zeigen dir, wie du das Wrestling-Event live im Stream und im TV verfolgen kannst.

Nach dem Royal Rumble in Saudi-Arabien findet mit No Escape die zweite Großveranstaltung der WWE im neuen Jahr statt. Bei No Escape steigen Wrestling-Stars in einen Käfig, um sich Titelmatches bei WrestleMania 42 am 18. und 19. April zu sichern.

Los geht es - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - am Sonntag mit Vorberichten um 22 Uhr.

Der Grund dafür ist, dass der Begriff "Elimination Chamber" düstere Assoziationen zur Nazi-Zeit weckt. Weshalb sich die WWE für den alternativen Namen entschieden hat.

In Deutschland und im deutschsprachigen Raum läuft das WWE-Event unter dem Namen "No Escape", im Rest der Welt als "WWE Elimination Chamber" - benannt nach den "Elimination Chamber Matches", die im Mittelpunkt stehen.

Übertragung in Deutschland: 1. März im kostenlosen Livestream auf Joyn und als deutsche Free-TV-Premiere auf ProSieben MAXX

WWE No Escape 2026: Cody Rhodes und Tiffany Stratton steigen als Favoriten in den Käfig

Am 18. und 19. April findet mit WrestleMania 42 der alljährliche Höhepunkt im WWE-Kalender statt. Und WWE No Escape ist gewissermaßen das Vorspiel dazu - in den Elimination-Chamber-Matches der Frauen und Männer entscheidet sich, wie die Storylines weitergehen und wer bei WrestleMania gegeneinander kämpfen wird.

Die Kämpfe finden in einem riesigen, runden Stahlkäfig statt, der den Ring komplett umschließt. Zwei der sechs Teilnehmerinnen oder Teilnehmer beginnen das Match im Ring. Die anderen vier warten in ihren Kammern - den sogenannten Pods. Die Pods öffnen sich nach und nach zufällig, immer mehr Wrestlerinnen oder Wrestler treten dem Kampf bei.

Gekämpft wird, bis nur noch eine Wrestlerin oder ein Wrestler übrig ist. Die Kämpfe wirken wie eine Mischung aus einem Steel-Cage-Match und einem Royal Rumble und versprechen krachende Action.

Wer übrig bleibt, bekommt einen großen Titelkampf bei WrestleMania 42. Bei den Männern winkt ein Duell mit dem "Scottish Psychopath" Drew McIntyre, dem amtierenden WWE-Champion. Eine Mischung aus erfahrenen Superstars und der jungen Generation der WWE wird sich darum prügeln, McIntyre herausfordern zu dürfen.

Als Favorit gilt Cody Rhodes, der "American Nightmare" will sich den Titel zurückholen. Randy Orton dürfte dabei ein harter Gegner sein. "The Viper" startet bereits zum zehnten Mal bei No Escape. Vervollständigt wird das Teilnehmerfeld von Jey Uso, LA Knight, Trick Williams und Je'Von Evans, der mit 21 Jahren der jüngste Teilnehmer in der Geschichte des WWE-Events ist.

Im Elimination-Chamber-Match der Frauen wird eine Gegnerin für Jade Cargill, die amtierende Inhaberin des WWE Women's Championship, gesucht. In den Käfig klettern Rhea Ripley, Tiffany Stratton, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James und Raquel Rodriguez. Bei den Buchmachern gilt Stratton als Favoritin - knapp vor Ripley.

Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren findet No Escape wieder in Chicago statt, weshalb die WWE zusätzlich zu den "Elimination Chamber"-Matches auch noch zwei Local Heroes in den Ring schickt. CM Punk, geboren in der Windy City, verteidigt seinen World Heavyweight Championship gegen Finn Balor.

Auch CM Punks Ehefrau AJ Lee bekommt eine Titelchance. Sie wird versuchen, Becky Lynch die Intercontinental Championship der Frauen zu entreißen.