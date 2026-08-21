Fußball DFB-Pokal : Hansa Rostock - VfB Stuttgart heute hier im kostenlosen Livestream & Free-TV sehen Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Matthias Ondracek Das Objekt der Begierde: Zweimal in Folge stand der VfB Stuttgart zuletzt im Finale um den DFB-Pokal Bild: Pressefoto Baumann

In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt Drittligist Hansa Rostock heute Abend den Vorjahresfinalisten VfB Stuttgart. Die Partie wird am Freitag, 21. August, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du die Übertragung heute live.

Wo wird Hansa Rostock - VfB Stuttgart heute im kostenlosen Livestream übertragen? Das Erstrunden-Spiel zwischen Hansa Rostock und Vorjahresfinalist VfB Stuttgart wird am heutigen Freitag, 21. August, im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum DFB-Pokal-Spiel (ab 20:15 Uhr) siehst du am heutigen Freitagabend komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Moderator Jochen Breyer, als Experte ist René Adler zu Gast. Kommentiert wird das Spiel aus Rostock von Oliver Schmidt.

Hier geht's zum Livestream: Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • ZDFsportstudio live DFB-Pokal, 1. Runde: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

DFB-Pokal live: Wann und wo spielt Hansa Rostock heute gegen den VfB Stuttgart? Die Pokalsaison 2026/27 wird eröffnet: Drittligist Hansa Rostock empfängt am heutigen Freitag, 21. August, um 20:45 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals den Vorjahresfinalisten und Gewinner von 2024, VfB Stuttgart. Im Vorjahr unterlagen die Schwaben im Endspiel mit 0:3 gegen Bayern München. Für Hansa Rostock war bereits in der 1. Runde gegen die TSG Hoffenheim (0:4) Schluss. Anpfiff im Ostseestadion ist am heutigen Freitag, 21. August, um 20:45 Uhr.

DFB Pokal 2026/27: Das Erstrunden-Spiel Hansa Rostock - VfB Stuttgart heute live im Free-TV sehen Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart wird heute auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Freitagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte heute Abend schon um 20:15 Uhr.

Übertragung Rostock - Stuttgart im DFB-Pokal kostenlos ansehen Der Livestream startet am Freitag um 20:15 Uhr

Fakten zum DFB-Pokal-Spiel Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart Datum: Heute, Freitag, 21. August Anstoß: 20:45 Uhr Ort: Ostseestadion (Rostock) Paarung: FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart Livestream: ZDF-Livestream auf Joyn Beginn: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

DFB-Pokal: Hansa Rostock empfängt heute den Vorjahresfinalisten VfB Stuttgart zum Erstrunden-Duell Für den VfB Stuttgart sind die beiden letzten Spielzeiten im DFB-Pokal recht erfolgreich verlaufen. Auch, wenn die vergangenen Saison mit einer bitteren 0:3-Pleite im Finale gegen den FC Bayern München endete, so schaffte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zum zweiten Mal in Folge den Sprung nach Berlin. Vor zwei Jahren hatten sich die Schwaben im Endspiel mit 4:2 gegen den damaligen Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld durchgesetzt. Es war der erste Titel für den VfB seit 18 Jahren. In der Saison 2026/27 will der Champions-League-Teilnehmer seine jüngste Erfolgsstory weiterschreiben. Hansa Rostock indes überstand die 1. Runde letztmals 2023/24. In den letzten 15 Jahren scheiterte die "Kogge" zwölfmal bereits zum Auftakt. In die laufende Drittliga-Saison starteten die Rostocker mit einem Sieg (3:2 bei Hoffenheim II) und einem Remis (3:3 gegen Mannheim). Insgesamt trafen beide Teams bislang 30 Mal aufeinander, darunter sechsmal im DFB-Pokal. Zuletzt kreuzten sich die Wege der beiden Kontrahenten in der Saison 2020/21 – damals ebenfalls in der ersten Pokalrunde. Stuttgart gewann in Rostock mit 1:0.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre 2026: FC Bayern München

2025: VfB Stuttgart

2024: Bayer 04 Leverkusen

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: FC Bayern München

2019: FC Bayern München

So siehst du das DFB-Pokal-Spiel Hansa Rostock - VfB Stuttgart heute im kostenlosen Livestream auf Joyn auf dem Handy oder Tablet Um am heutigen Freitagabend im Livestream auf Joyn das DFB-Pokal-Spiel zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App heute ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DFB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des DFB-Pokal-Spiels heute auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn heute Abend wieder genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.