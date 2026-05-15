Wie im Vorjahr verlor die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe gegen die USA mit 2:5

Bei der Eishoceky-WM steht Deutschland in einer schwierigen Gruppe. Winkt dennoch wie letztes Jahr Edelmetal? Verfolge die Spiele im Livestream

Für Bundestrainer Harold Kreis sind die 89. Titelkämpfe in der Schweiz die vierte Weltmeisterschaft seit seinem Amtsantritt im März 2023. Gleich bei seinem Einstand erreichte die deutsche Mannschaft die Silbermedaille und somit erstmals nach 70 Jahren WM-Edelmetall.

Seither wartet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft jedoch auf einen Erfolg in der K.o.-Runde. 2024 unterlag Deutschland im Viertelfinale gegen die Schweiz. Bei der vergangenen Ausgabe scheiterte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) sogar in der Vorrunde.

Auch in diesem Jahr wird das Weiterkommen kein Selbstläufer. Deutschland erwischte mit Titelverteidiger USA, Gastgeber Schweiz, dem viermaligen Weltmeister Finnland sowie Lettland, Österreich und Ungarn keine leichte Gruppe. Mindestens Platz vier ist nötig.