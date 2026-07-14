Fußball Frankreich - Spanien heute: Übertragung Halbfinale der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Christian Stüwe ran Fußball Jürgen Klopp als Bundestrainer - alles startete mit EINEM Wort Videoclip • 02:17 Min Link kopieren Teilen

Wer zieht in das Finale der WM 2026 ein? Im Halbfinale treffen Vizeweltmeister Frankreich und Europameister Spanien aufeinander. So siehst du das Spiel heute im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt Frankreich gegen Spanien? Am Dienstag, 14. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft Frankreich gegen Spanien. Die Partie findet in Dallas im US-Bundesstaat Texas statt. Anpfiff im AT&T Stadium in Dallas ist um 21 Uhr (deutscher Zeit).

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Halbfinale: Frankreich - Spanien Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wo kannst du das Halbfinale Frankreich vs. Spanien im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Frankreich und Spanien wird im kostenfreien ZDF-Livestream auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • ZDFsportstudio live FIFA WM 2026 Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Frankreich - Spanien live im Free-TV Das Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien wird live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Dienstag - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream auf Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung aus Berlin von Katrin Müller-Hohenstein, "KMH" diskutiert mit der aus Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker bestehenden Expertenrunde über das Spiel. Kommentiert wird das Halbfinale aus Dallas von Gari Paubandt.

Frankreich gegen Spanien am Dienstag kostenlos ansehen Der Livestream startet um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Frankreich vs. Spanien Datum : Dienstag, 14. Juli

Anstoß : 21 Uhr

Ort : AT&T Stadium (Dallas, USA)

Paarung : Frankreich vs. Spanien

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Gigantenduell zwischen Frankreich und Spanien um den Finaleinzug Wenn am Dienstag in Dallas Vizeweltmeister Frankreich und Europameister Spanien aufeinandertreffen, sehen nicht wenige Fans und Experten in dem Spiel das vorweggenommene Finale. Die Franzosen sind die dominierende Mannschaft im Weltfußball der letzten Jahre und auch bei dieser Weltmeisterschaft bislang die wohl beste Mannschaft. Die "Équipe Tricolore" wurde 2018 in Russland Weltmeister, sie verlor 2022 in Katar ein begeisterndes Finale gegen Argentinien und ist nun auf dem besten Weg, zum dritten Mal in Folge ins Endspiel der WM einzuziehen. Die Hürde gegen Spanien ist aber hoch. "La Furia Roja" ist amtierender Europameister und seit 36 Spielen ohne Niederlage. Die Spanier sind eine gut eingespielte Mannschaft mit einer starken Defensive. Beim 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen Belgien kassierte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente den ersten Gegentreffer überhaupt bei der WM. Aber auch in der Offensive bringen die Spanier eine Menge Qualität auf den Platz. Zwar ist es bislang noch nicht die WM von Superstar Lamine Yamal, aber Spanien verfügt über jede Menge Alternativen. Gegen Belgien war es erneut der starke Joker Mikel Merino, der den Siegtreffer erzielte. Die Superstars in Frankreichs Offensive liefern hingegen schon die ganze WM hindurch ab. Kylian Mbappé führt die Torjägerliste gemeinsam mit Lionel Messi mit acht Treffern an, Michael Olise vom FC Bayern bereitete bereits fünf Tore vor. Dazu kommt das Trio Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Bradley Barcola von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain - die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps ist in der Offensive kaum ausrechenbar. Die Voraussetzungen für ein spektakuläres Halbfinale sind gegeben. So wie beim letzten Mal, als die beiden Mannschaften aufeinandertrafen: Im Juni 2025 gewann Spanien im Halbfinale der Nations League mit 5:4 gegen die Franzosen, die einen zwischenzeitlichen 1:5-Rückstand beinahe noch gedreht hätten.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Frankreich und Spanien schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn-App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.