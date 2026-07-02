Fußball
Spanien - Österreich heute live: Übertragung Sechzehntelfinale der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV
Aktualisiert:von Matthias Ondracek
ran Fußball
WM 2026: Sogar Ralf Rangnick hat "das noch nie erlebt"
Videoclip • 01:26 Min
Österreich fordert im Sechzehntelfinale bei der WM 2026 Spanien heraus. Im europäischen Duell am Donnerstag geht es um den Einzug ins Achtelfinale. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.
WM 2026: Wann und wo spielt heute Spanien gegen Österreich?
Am heutigen Donnerstag, 2. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft Europameister Spanien gegen Österreich. Die Partie findet in Inglewood in Los Angeles statt. Anpfiff im SoFi Stadium in Los Angeles ist um 21 Uhr deutscher Zeit.
WM 2026: Wo kannst du heute Spanien vs. Kanada im kostenlosen Livestream sehen?
Das Spiel zwischen Spanien und Österreich wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen.
Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.
Spanien - Österreich heute live im Free-TV
Das Spiel zwischen Spanien und Österreich im Sechzehntelfinale wird heute auch live im Free-TV von Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr.
Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels.
WM 2026: Fakten zu Spanien vs. Österreich
Österreich will die Euphorie mit ins Sechzehntelfinale gegen Spanien nehmen
Der späte Torjubel der Österreicher im letzten Gruppenspiel gegen Algerien hallt gefühlt immer noch zwischen den USA und der Alpenrepublik hin und her. Joker Sasa Kalajdzic rettete das Team von Trainer Ralf Rangnick in der sechsten Minute der Nachspielzeit vor dem sicheren Aus.
Am Ende stand ein 3:3 und die verhinderte Revanche für die "Schande von Gijón" aus dem Jahr 1982. Zuvor hatte Österreich nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien mit 0:2 gegen Weltmeister Argentinien verloren. Als Gruppenzweiter zog die Rangnick-Elf in die K.-o.-Runde ein.
Völlig anders verlief die Weltmeisterschaft für Europameister Spanien. Zum Auftakt taten sich die Iberer enorm schwer gegen Kap Verde. Der Underdog um Keeper Vozinha errang ein 0:0 und feierte so den ersten Punktgewinn bei einer WM überhaupt.
Bei Spanien folgte ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien. Im letzten Vorrundenspiel schlug die "Furja Roja" den zweimaligen Weltmeister Uruguay mit 1:0. Die Elf von Trainer Luis de la Fuente schloss die Gruppe H somit als Gruppenerster ab und kassierte bislang bei der WM kein einziges Gegentor.
Später am Abend trifft Portugal um Cristiano Ronaldo auf Kroatien mit Luka Modric. Der Sieger der Begegnung trifft im Achtelfinale auf den Gewinner des Duells zwischen Spanien und Österreich.
So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet
Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Spanien und Österreich schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.
Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store.
Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!
Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen
Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.
Du willst wissen, wer wann spielt? Wirf einen Blick in den WM 2026 - Spielplan!
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