Fußballweltmeisterschaft 2026
Fußball-WM 2026: Diese Stars sind heute bei den Eröffnungsfeiern dabei - doch nicht alle sind im Free-TV und im Livestream zu sehen
Aktualisiert:von teleschau
Die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada startet mit gleich drei großen Shows. Vor den ersten Spielen feiern die Gastgeberländer sich und den internationalen Fußball ausgiebig mit internationalen Stars.
Bevor der erste Pfiff ertönt, der erste Pass gespielt und das erste Tor geschossen wird, steigen bei der Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada schon die ersten großen Partys.
Gleich dreimal feiern die Gastgeberländer den Auftakt in das größte Fußballturnier aller Zeiten: vor dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt sowie vor den ersten Spielen der Kanadier und US-Amerikaner sind jeweils große Events geplant. "Beginnend mit Mexiko-Stadt und in den nächsten Tagen mit Toronto und Los Angeles werden diese Zeremonien Musik, Kultur und Fußball auf eine Weise vereinen, die sowohl die Individualität jeder Nation als auch die Einheit, die dieses Turnier ausmacht, widerspiegelt", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino.
Weltstars wie Shakira, Katy Perry und Michael Bublé sollen die Fußballfans dabei in Feierlaune bringen. Wir verraten dir, welche Stars noch auf den Bühnen stehen und wo du die Eröffnungsfeiern anschauen kannst.
Die Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt
Die erste von drei Eröffnungspartys steigt am Donnerstag, 11. Juni, um 19:30 Uhr (deutscher Zeit), in der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt, bevor um 21 Uhr das Auftaktmatch zwischen Mexiko und Südafrika startet.
Das ZDF beginnt bereits ab 17:15 Uhr mit der Berichterstattung - und auch im Livestream auf Joyn kannst du die "sportstudio"-Sendung und die anschließende Eröffnungsshow verfolgen.
Heute, 17:15 Uhr • sportstudio live
FIFA WM 2026 Der Countdown
105 Min
Vor allem mexikanische Sänger:innen feiern mit den Fußballfans die Kultur und Musik ihres Landes. In Deutschland sind die meisten von ihnen eher weniger bekannt, dafür jedoch im lateinamerikanischen Raum umso erfolgreicher. Aber auch ein paar hochkarätige internationale Stars konnten für die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 in Mexiko gewonnen werden.
Diese Stars sind in Mexiko dabei:
Shakira & Burna Boy
Madonna
Alejandro Fernández
Belinda
Maná
J Balvin
Los Ángeles Azules
Lila Downs
Tyla
Danny Ocean
Die WM-Eröffnungsfeier aus Mexiko-Stadt im Livestream
FIFA WM 2026 Der Countdown
Heute, 21:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026
Gruppe A: Mexiko - Südafrika / Erste Halbzeit
45 Min
Heute, 21:50 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026
Gruppe A: Mexiko - Südafrika / Zweite Halbzeit
70 Min
Die Eröffnungsfeier in Toronto
Schon am nächsten Tag gehen die Feierlichkeiten weiter. Vor dem Spiel der kanadischen Nationalmannschaft gegen die Auswahl aus Bosnien-Herzegowina um 21 Uhr (deutscher Zeit) steigt in Toronto ab 19:30 Uhr die nächste Eröffnungsfeier.
Diese ist allerdings nur bei MagentaTV in voller Länge und live zu sehen. Um die Show zu sehen, bei der die Vielfalt Kanadas im Vordergrund stehen soll, musst du ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Die Weltstars Michael Bublé und Alanis Morissette kennst du sicherlich, sie landeten in Deutschland bereits Hits wie "To Be Loved" oder "Ironic". Sie stehen gemeinsam mit weiteren kanadischen Sänger:innen sowie internationalen Musiker:innen auf der Bühne.
Das Line-up der Feier in Kanada im Überblick:
Michael Bublé
Alanis Morissette
Alessia Cara
Nora Fatehi
Jessie Reyez
William Prince
DJ Sanjoy
Vegedream
Elyanna
Noch mehr Unterhaltung am Rande der Fußball-WM
Die Eröffnungsfeier in Los Angeles
Für die letzte der drei Eröffnungsfeiern musst du lange wach bleiben, wenn du sie live mitverfolgen willst. In Los Angeles steigt die Party ebenfalls am Freitag, 12. Juni. Aufgrund der Zeitverschiebung musst du in Deutschland allerdings bis Samstag, 13. Juni, um 1:30 Uhr, warten, bevor du unter anderem Katy Perry auf der Stadionbühne sehen kannst. Auch diese Show wird von MagentaTV live übertragen.
Wie es sich für die USA gehört, soll die finale Eröffnungsfeier ein riesiges Spektakel werden, bei dem neben der "Teenage Dream"-Sängerin auch mehrere Rapper, angesagte K-Pop-Stars und andere internationale Größen auftreten.
Diese Acts sind für die Eröffnungsfeier in den USA angekündigt:
Lisa von der K-Pop-Band Blackpink
Future
Anitta
Rema
Tyla
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