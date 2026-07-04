Fußball Kanada - Marokko heute live: Übertragung Achtelfinale der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 33 Minuten von Christian Stüwe :newstime Nagelsmann tritt zurück – DFB will Klopp Videoclip • 52 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Co-Gastgeber Kanada will seinen Lauf bei der WM fortsetzen. Mit Afrikameister Marokko wartet aber eine hohe Hürde auf die Maple Leafs. So siehst du das Spiel heute im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt Kanada gegen Marokko? Am Samstag, 4. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft Kanada gegen Marokko. Die Partie findet in Houston im US-Bundesstaat Texas statt. Anpfiff im NRG Stadium in Houston ist um 19 Uhr (deutscher Zeit).

Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 "Achtelfinale: Kanada - Marokko" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wo kannst du das Achtelfinale Kanada vs. Marokko im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Kanada und Marokko wird im kostenfreien ZDF-Live auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 18:05 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Bald verfügbar Heute, 18:05 Uhr • ZDFsportstudio live "FIFA WM 2026" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Kanada - Marokko live im Free-TV Das Achtelfinale zwischen Kanada und Marokko wird live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Samstag - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream auf Joyn - um 19 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 18:05 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Kathrin Müller-Hohenstein, als Experte ist Christoph Kramer, Weltmeister von 2014, zu Gast. Kommentiert wird das Spiel aus Houston von Gari Paubandt.

Kanada gegen Marokko am Samstag kostenlos ansehen Der Livestream startet um 18:05 Uhr

WM 2026: Fakten zu Kanada vs. Marokko Datum : Samtag, 4. Juli

Anstoß : 19 Uhr

Ort : NRG Stadium (Houston, USA)

Paarung : Kanada vs. Marokko

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 18:05 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Kanada muss über sich hinauswachsen, um Marokko zu schlagen In Kanada ist das Fußballfieber ausgebrochen, für den Co-Gastgeber läuft es bei der Weltmeisterschaft bisher besser als erwartet. Die Maple Leafs qualifizierten sich als Gruppenzweiter für das Sechzehntelfinale und besiegten dann Südafrika, um ins Achtelfinale einzuziehen. Mit Alphonso Davies vom FC Bayern München gab der Star des Teams beim 1:0-Sieg gegen die Südafrikaner sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung, der Außenverteidiger hatte sofort einen positiven Einfluss auf das Spiel der Mannschaft von Trainer Jesse Marsch. Nun dürfte Davies wieder ein Kandidat für die Startelf sein, was die Euphorie zusätzlich befeuert. Ärgerlich aus Sicht der Kanadier ist allerdings, dass sie durch das Verpassen des Gruppensieges ihr Heimrecht verloren haben. Die Ahornblätter müssen nun ihre Spiele in der K.o.-Runde in den USA austragen. Zusätzlich wartet im Achtelfinale mit Marokko eine große Herausforderung auf die Kanadier. Marokko ist amtierender Afrikameister, bei der letzten WM in Katar standen die Atlas-Löwen im Halbfinale. Zuletzt räumten die Marokkaner im Sechzehntelfinale mit den Niederlanden ein echtes Schwergewicht aus dem Weg und bewiesen dabei im Elfmeterschießen Nervenstärke. Die Nordafrikaner gehören zweifellos zum Kreis der Titelanwärter bei dieser WM. Der Star des Teams ist Kapitän Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain. Den entscheidenden Elfmeter gegen die Niederlande verwandelte Ismael Saibari, der zwischenzeitlich vom FC Bayern verpflichtet wurde. Die Offensive kurbelt Brahim Diaz von Real Madrid an, Torwart Bono ist einer der Helden der letzten WM. Das kanadische Team wird gegen Marokko vermutlich über sich hinauswachsen müssen, um seinen Lauf bei der WM fortsetzen zu können.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Kanada und Marokko schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn-App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.