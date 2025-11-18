Fußball U21 heute live: Georgien - Deutschland hier im kostenlosen Livestream & in SAT.1 im Free-TV Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Matthias Ondracek Tom Bischof (l.) und Lennart Karl (r.) sorgten für fünf Tore beim 6:0-Sieg der deutschen U21 gegen Malta Bild: IMAGO/DeFodi Images

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Georgien an. Die Partie der DFB-Junioren wird am Dienstag, 18. November, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

U21-EM-Qualifikation: Wann und wo spielt Deutschland heute gegen Georgien? Die deutsche U21-Nationalmannschaft will sich heute Nachmittag für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren. In der Qualifikationsgruppe F treffen die DFB-Junioren am Dienstag, 18. November, auf Georgien. Es ist das fünfte Spiel in der laufenden Quali für die amtierenden Vize-Europameister. Anpfiff im Mikheil Meskhi Stadion in Tiflis ist am heutigen Dienstag um 18:00 Uhr. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 17:30 Uhr:

Wo kannst du Georgien - Deutschland heute im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Georgien und Deutschland wird am heutigen Dienstag, 18. November, im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft siehst du heute Nachmittag komplett auf Joyn.

U21-EM-Qualifikationsspiel: Georgien - Deutschland heute live im Free-TV Das U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Georgien und Deutschland wird heute Nachmittag auch live im Free-TV in SAT.1 übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Dienstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 18 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17:30 Uhr. Durch die Sendung führt Matthias Killing, Franz Büchner wird das Spiel kommentieren. Als Experte ist heute Nachmittag Markus Babbel im Einsatz.

Fakten zum heutigen U21-EM-Qualifikationsspiel Deutschland - Malta Datum: Heute, Dienstag, 18. November Anstoß: 18:00 Uhr Ort: Mikheil Meskhi Stadion (Tiflis, Georgien) Paarung: Georgien - Deutschland Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 17:30 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: SAT.1

U21-EM-Quali: Karl und Bischof wollen heute auch in Georgien glänzen Neun Punkte hat die neuformierte deutsche U21-Nationalmannschaft in den ersten vier Spielen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien geholt. Am ersten Spieltag bezwang der amtierende Vize-Europameister Lettland mit 5:0. Es folgte eine Heimniederlage gegen Griechenland (2:3), ehe die DFB-Junioren mit einem 2:1-Sieg in Nordirland in die Erfolgsspur zurückkehrten. Am Freitag platzte bei der Elf von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo dann endgültig der Knoten. In Fürth fertigten die DFB-Junioren Malta mit 6:0 ab. Shootingstar Lennart Karl vom FC Bayern München feierte sein Debüt. Zusammen mit seinem Vereinskollegen Tom Bischof zerlegte der 17-Jährige die Malteser. Zwei Treffer gelangen dem Neuling bei seinem Einstand. Bischof erzielte sogar drei Tore. Beim nächsten Gruppengegner Georgien will das Duo heute an seine fabelhafte Vorstellung anknüpfen. Gegen Tabellenführer Griechenland unterlagen die Georgier zuletzt auswärts mit 0:3. Als Gruppenvierter hat der Kontrahent derzeit vier Zähler Rückstand auf den Zweiten Deutschland.

U21 des DFB: Folgende Spieler hat Nationaltrainer Antonio Di Salvo für huete nominiert Tor: Dennis Seimen, Max Weiß, Mio Backhaus Abwehr: Nnamdi Collins, Finn Jeltsch, Leandro Morgalla, Joshua Quarshie, Tom Rothe, Lukas Ullrich, Aaron Zehnter Mittelfeld: Noel Aseko, Tom Bischof, Mika Baur, Muhammed Damar, Arijon Ibrahimovic, Anton Kade, Lennart Karl, Aljoscha Kemlein, Mert Kömür Angriff: Ilyas Ansah, Dzenan Pejcinovic, Nicolo Tresoldi, Nelson Weiper

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum U21-Spiel Georgien - Deutschland heute auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream heute auf Joyn zum U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Georgien und Deutschland schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das U21-Spiel auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

