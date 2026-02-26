Deutsche Free-TV-Premiere
Warum "WWE Elimination Chamber" in Deutschland "No Escape" heißt: Alles zu Match Card, Uhrzeit und Livestream
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
Am Sonntag, 1. März, überträgt ProSieben MAXX WWE No Escape als deutsche Free-TV-Premiere. Wir zeigen dir, wie du das Wrestling-Event live im Stream und im TV verfolgen kannst.
Wo kannst du WWE No Escape 2026 im kostenlosen Livestream sehen?
Nach dem Royal Rumble in Saudi-Arabien findet mit No Escape die zweite Großveranstaltung der WWE im neuen Jahr statt. Bei No Escape steigen Wrestling-Stars in einen Käfig, um sich Titelmatches bei WrestleMania 42 am 18. und 19. April zu sichern.
Das Wrestling-Highlight kannst du im kostenlosen Livestream auf Joyn sehen.
"WWE No Escape" kostenlos streamen:
WWE live im Free-TV: Wann kommt No Escape 2026 auf ProSieben MAXX?
Die Matches von WWE No Escape 2026 werden als deutsche Free-TV-Premiere auf ProSieben MAXX übertragen.
Los geht es - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - am Sonntag mit Vorberichten um 22 Uhr.
WWE Elimination Chamber: Warum heißt das Event in Deutschland "No Escape"?
In Deutschland und im deutschsprachigen Raum läuft das WWE-Event unter dem Namen "No Escape", im Rest der Welt als "WWE Elimination Chamber" - benannt nach den "Elimination Chamber Matches", die im Mittelpunkt stehen.
Der Grund dafür ist, dass der Begriff "Elimination Chamber" düstere Assoziationen zur Nazi-Zeit weckt. Weshalb sich die WWE für den alternativen Namen entschieden hat.
Fakten zu WWE No Escape 2026
Datum: 28. Februar 2026
Sportart: Wrestling
Ausrichter: WWE (World Wrestling Entertainment)
Übertragung in Deutschland: 1. März im kostenlosen Livestream auf Joyn und als deutsche Free-TV-Premiere auf ProSieben MAXX
Ort: United Center (Chicago, USA)
WWE No Escape 2026: Cody Rhodes und Tiffany Stratton steigen als Favoriten in den Käfig
Am 18. und 19. April findet mit WrestleMania 42 der alljährliche Höhepunkt im WWE-Kalender statt. Und WWE No Escape ist gewissermaßen das Vorspiel dazu - in den Elimination-Chamber-Matches der Frauen und Männer entscheidet sich, wie die Storylines weitergehen und wer bei WrestleMania gegeneinander kämpfen wird.
Die Kämpfe finden in einem riesigen, runden Stahlkäfig statt, der den Ring komplett umschließt. Zwei der sechs Teilnehmerinnen oder Teilnehmer beginnen das Match im Ring. Die anderen vier warten in ihren Kammern - den sogenannten Pods. Die Pods öffnen sich nach und nach zufällig, immer mehr Wrestlerinnen oder Wrestler treten dem Kampf bei.
Gekämpft wird, bis nur noch eine Wrestlerin oder ein Wrestler übrig ist. Die Kämpfe wirken wie eine Mischung aus einem Steel-Cage-Match und einem Royal Rumble und versprechen krachende Action.
Wer übrig bleibt, bekommt einen großen Titelkampf bei WrestleMania 42. Bei den Männern winkt ein Duell mit dem "Scottish Psychopath" Drew McIntyre, dem amtierenden WWE-Champion. Eine Mischung aus erfahrenen Superstars und der jungen Generation der WWE wird sich darum prügeln, McIntyre herausfordern zu dürfen.
Als Favorit gilt Cody Rhodes, der "American Nightmare" will sich den Titel zurückholen. Randy Orton dürfte dabei ein harter Gegner sein. "The Viper" startet bereits zum zehnten Mal bei No Escape. Vervollständigt wird das Teilnehmerfeld von Jey Uso, LA Knight, Trick Williams und Je'Von Evans, der mit 21 Jahren der jüngste Teilnehmer in der Geschichte des WWE-Events ist.
Im Elimination-Chamber-Match der Frauen wird eine Gegnerin für Jade Cargill, die amtierende Inhaberin des WWE Women's Championship, gesucht. In den Käfig klettern Rhea Ripley, Tiffany Stratton, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James und Raquel Rodriguez. Bei den Buchmachern gilt Stratton als Favoritin - knapp vor Ripley.
Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren findet No Escape wieder in Chicago statt, weshalb die WWE zusätzlich zu den "Elimination Chamber"-Matches auch noch zwei Local Heroes in den Ring schickt. CM Punk, geboren in der Windy City, verteidigt seinen World Heavyweight Championship gegen Finn Balor.
Auch CM Punks Ehefrau AJ Lee bekommt eine Titelchance. Sie wird versuchen, Becky Lynch die Intercontinental Championship der Frauen zu entreißen.
Wie sieht die Match Card bei WWE No Escape 2026 aus?
Elimination-Chamber-Match der Männer: Randy Orton vs. LA Knight vs. Cody Rhodes vs. Je'Von Evans vs. Trick Williams vs. Jey Uso. Der Sieger kämpft bei WrestleMania 42 um den Undisputed WWE Championship-Titel.
Elimination-Chamber-Match der Frauen: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez. Die Siegerin bekommt bei WrestleMania 42 einen Titelkampf um die WWE Women's Championship.
Singles Match um WWE Women's Intercontinental Championship: Becky Lynch (Champion) vs. AJ Lee
Singles Match um World Heavyweight Championship: CM Punk (Champion) vs. Finn Bálor
Kostenloser Livestream von No Escape 2026 auf dem Handy oder Tablet
Um den Livestream auf Joyn zu WWE No Escape 2026 schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf dem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.
Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhones und Tablets im Apple App Store.
Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Wrestling-Matches auf dem Gerät deiner Wahl im Livestream schauen!
Kostenlos No Escape 2026 auf dem PC live streamen
Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.