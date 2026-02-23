Private Momente 20 Jahre DAS! Rote Sofa": Hinnerk Baumgarten spricht über erste große Liebe Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von Lars-Ole Grap Hinnerk Baumgarten feiert gemeinsam mit Inka Schneider (l.) und Bettina Tietjen (r.) sein 20-jähriges Moderationsjubiläum bei "DAS! Rote Sofa". Bild: picture alliance / dpa | Georg Wendt R4358 Georg Wendt

Zwei Jahrzehnte auf dem roten Sofa - ein Jubiläum, das gefeiert werden muss. Dafür tauscht NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten einmal die Rollen: Statt wie gewohnt den Besuch zu empfangen, sitzt der 58-Jährige selbst links auf dem bekannten Sitzmöbel. Gemeinsam mit Inka Schneider und Bettina Tietjen lässt er seine Tätigkeit bei "DAS! Rote Sofa" Revue passieren.

20 Jahre Hinnerk Baumgarten: Erste Liebe sorgt für Überraschung bei "DAS! Rote Sofa" Seit 2005 empfängt der Moderator Hinnerk Baumgarten Menschen aus allen Lebensbereichen in der beliebten NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa" - vom Durchschnittsmenschen bis zum Weltstar. Und dabei gilt für ihn unabhängig vom Promi-Status stets derselbe Anspruch: jedem Menschen mit Aufmerksamkeit und Interesse zu begegnen. In der Jubiläumsfolge blicken Hinnerk Baumgarten, Bettina Tietjen und Inka Schneider gemeinsam auf unvergessliche Momente aus zwei Jahrzehnte auf dem roten Sofa zurück. Mehrere Einspieler mit Grüßen von Wegbegleiter:innen sorgen für emotionale Momente - und schließlich wartet eine ganz besondere Überraschung auf den Moderator. Denn plötzlich ist Claudia zu sehen, seine Grundschulfreundin und erste große Liebe. Ihr Auftritt lässt Baumgarten sofort ins Schwärmen geraten. Offen erzählt er, wie es nach einer Party zwischen ihnen funkte: "Claudia und ich sind dann rausgeschlichen in die Garage und haben zwischen Wand und Kühlegrill eines Opels geküsst." Für beide war es der allererste Kuss. Mit einem Augenzwinkern gesteht Baumgarten: "Danach konnte ich nicht mehr aufhören. Claudia ist natürlich auch eine tolle Küsserin." Eine Jugendliebe, die zwar nicht von Dauer war, aber bis heute in Erinnerung geblieben ist. Seit elf Jahren ist der 58-Jährige mit der Geschäftsfrau Joanna Majerska liiert. Die gebürtige Polin lebt in Marbella, gemeinsam führen die beiden eine Fernbeziehung zwischen Spanien und Hamburg - getragen von Vertrauen, Beständigkeit und viel gegenseitigem Verständnis.

