Zwei Jahrzehnte auf dem roten Sofa - ein Jubiläum, das gefeiert werden muss. Dafür tauscht NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten einmal die Rollen: Statt wie gewohnt den Besuch zu empfangen, sitzt der 58-Jährige selbst links auf dem bekannten Sitzmöbel. Gemeinsam mit Inka Schneider und Bettina Tietjen lässt er seine Tätigkeit bei "DAS! Rote Sofa" Revue passieren.
20 Jahre Hinnerk Baumgarten: Erste Liebe sorgt für Überraschung bei "DAS! Rote Sofa"
Seit 2005 empfängt der Moderator Hinnerk Baumgarten Menschen aus allen Lebensbereichen in der beliebten NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa" - vom Durchschnittsmenschen bis zum Weltstar. Und dabei gilt für ihn unabhängig vom Promi-Status stets derselbe Anspruch: jedem Menschen mit Aufmerksamkeit und Interesse zu begegnen.
In der Jubiläumsfolge blicken Hinnerk Baumgarten, Bettina Tietjen und Inka Schneider gemeinsam auf unvergessliche Momente aus zwei Jahrzehnte auf dem roten Sofa zurück. Mehrere Einspieler mit Grüßen von Wegbegleiter:innen sorgen für emotionale Momente - und schließlich wartet eine ganz besondere Überraschung auf den Moderator.
Denn plötzlich ist Claudia zu sehen, seine Grundschulfreundin und erste große Liebe. Ihr Auftritt lässt Baumgarten sofort ins Schwärmen geraten. Offen erzählt er, wie es nach einer Party zwischen ihnen funkte: "Claudia und ich sind dann rausgeschlichen in die Garage und haben zwischen Wand und Kühlegrill eines Opels geküsst."
Für beide war es der allererste Kuss. Mit einem Augenzwinkern gesteht Baumgarten: "Danach konnte ich nicht mehr aufhören. Claudia ist natürlich auch eine tolle Küsserin." Eine Jugendliebe, die zwar nicht von Dauer war, aber bis heute in Erinnerung geblieben ist. Seit elf Jahren ist der 58-Jährige mit der Geschäftsfrau Joanna Majerska liiert. Die gebürtige Polin lebt in Marbella, gemeinsam führen die beiden eine Fernbeziehung zwischen Spanien und Hamburg - getragen von Vertrauen, Beständigkeit und viel gegenseitigem Verständnis.
Hinnerk Baumgarten gerührt: Tochter Mathilda sendet rührende Botschaft im Jubiläums-Special
Besonders emotional wird es auch, als seine Tochter Mathilda sich in einer Videobotschaft meldet: "Ich wurde gefragt, ob du Entertainer-Qualitäten hast, und ich glaube, wir wissen beide, dass du das auf jeden Fall hast - dass du mein größter Entertainer bist und auch bei meinen Freunden immer herzlich willkommen am Tisch. Ich bin stolz, deine Tochter zu sein, und freue mich, jedes Mal zu sehen, wie du in deiner unterhaltenden Art aufgehst und aufblühst. Du bist einer der herzlichsten Menschen, den ich kenne, und ich hab dich ganz doll lieb." Eine persönliche Nachricht, die ihren Vater nicht kalt lässt. "Hab' dich auch lieb, Schatz", sagt er sichtlich gerührt.
Seine Tochter studiert in der Südtiroler Hauptstadt Bozen Grafikdesign und jobbt nebenbei in einem Hotel - eine Kombination, die bereits für kleine Anekdote mit Bettina Tietjens Sohn sorgte: Ihr Sohn entdeckte den Moderator nämlich zufällig in der Stadt und fragte per sie WhatsApp, ob das denn möglich sei - und er hatte sich nicht geirrt. Später trafen sich die beiden dann beim Frühstück im Hotel, in dem seine Tochter jobbt.
Und wie sehr ähnelt Mathilda ihrem Vater? Da muss Baumgarten nicht lange überlegen. Vom Charakter her sei sie ganz wie er, sagt er - offen, zugänglich, nie um eine Antwort verlegen. "Manchmal denke ich fast schon, sie ist zu gut für diese Welt, weil sie wirklich immer so nett, ausgesprochen nett ist und zugänglich zu anderen Menschen." Dann lacht er: "So war ich ja auch mal." Es sind solche Momente, die zeigen, warum Hinnerk Baumgarten seit zwanzig Jahren das Publikum begeistert. Er ist neugierig, herzlich - und nimmt sich selbst dabei nie zu ernst.
