Strenge Miene, spitzzüngige Kommentare: Als Direktorin der "Realitystar Academy" nimmt Désirée Nick auf Joyn aktuell die Promis in die Mangel.

Ob bei "Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy", "In aller Freundschaft" oder bei "Dahoam is Dahoam" - Désirée Nick beweist immer wieder ihre Wandelbarkeit. In letzterem Format spielte die Reality-Ikone 2025 mit. Ob es bald ein Comeback gibt? Désirée ist jedenfalls nicht abgeneigt!

In der beliebten BR-Serie "Dahoam is Dahoam" übernahm die 69-Jährige im Frühjahr 2025 für sechs Folgen die Rolle der pensionierten Psychologin und Paartherapeutin Dr. Barbara Hülsmann, der Mutter von Apothekerin Vera Hülsmann. Nicht nur Désirée war nach dem Gastauftritt hin und weg, auch die Zuschauer:innen waren begeistert. Im Interview mit "t-online" schwelgte sie jetzt in Erinnerungen: "Ach, das war so schön! Ich habe es so geliebt, weil ich ein anderer Charakter war."

Kommt Désirée Nick zurück zu "Dahoam is Dahoam"?

Ob Fans also auf ein Comeback hoffen dürfen? Auf die Frage, ob sie noch einmal in der BR-Serie mitspielen würde, antwortete Désirée: "Aber natürlich! Jeder wird sich ja auch fragen, wo die Schwiegermutter abgeblieben ist."

Ihre Rolle beschreibt sie gegenüber "t-online" als "streng" und "humorlos". Es sei für sie zwar sehr schwierig, "Humorlosigkeit zu spielen", finde aber trotzdem, dass ihr die Rolle der strengen Schwiegermutter "genauso auf den Leib geschrieben ist, wie die Rolle der bösen Gräfin im 'Traumschiff'".

Eine Anfrage für "Dahoam is Dahoam" würde die Reality-Ikone jederzeit wieder annehmen. "Ich als Landfrau - das ist doch herrlich", schwärmt sie und fügte hinzu: "Es war genial besetzt. Weil ich bin aus Hannover in diesen Kosmos geplatzt. In eine fremde Welt sozusagen, in die ich mich integrieren müsse."

Ob Désirée wirklich erneut bei "Dahoam is Dahoam" zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.