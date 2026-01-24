Free-TV-Premiere in SAT.1 "Girl You Know It's True": Das tragische Ende der Milli-Vanilli-Stars Veröffentlicht: Vor 51 Minuten von teleschau Sie sangen keinen Ton, verkauften aber trotzdem elf Millionen Alben, bevor der Betrug aufflog: Milli Vanilli. Bild: teleschau / Archiv

Sie waren die Ikarusse der Pop-Szene: Milli Vanilli stiegen auf in den Pop-Himmel und in die Charts der Welt, kamen der Sonne zu nah, stürzten mit einem Skandal ab und verglühten im Rampenlicht. Einige der am Projekt Beteiligten leben mittlerweile nicht mehr.

Das steckt hinter der Erfolgsgeschichte von Milli Vanilli Sie tanzten nur zwei Sommer, dann war alles vorbei. Milli Vanilli wirbelten die Charts der Welt im Sommer 1988 durcheinander wie ein Orkan. Sie veröffentlichten nur fünf Singles, aber die hatten es in sich. Gleich die erste, "Girl You Know It's True", wurde Nummer eins in Deutschland, die drei folgenden eroberten sogar den Top-Spot in den US-Billboard-Charts. Rob Pilatus und Fab Morvan, zwei zuvor erfolglose Tänzer aus München, wurden Welt-Stars - und der Mann im Hintergrund, Produzent Frank Farian, steinreich. Aber das Pop-Märchen endete schnell und dramatisch, denn es war auf Lug und Trug aufgebaut. Pilatus und Morvan hatten keinen einzigen Ton auf ihren Hits selbst gesungen. Als sie selbst ein größeres Stück vom Geldkuchen und mehr Mitspracherecht an den künftigen Hits haben wollten, fiel alles zusammen. Farian ließ die Betrugs-Bombe öffentlich auf einer Pressekonferenz am 14. November 1990 platzen. Am nächsten Tag waren Milli Vanilli faktisch erledigt. Die letztlich tragische Geschichte einer einmaligen Erfolgs-Story und eines der tragischsten Skandale im Pop-Business wurde 2023 von Simon Verhoeven verfilmt. Die Hauptrollen in "Girl You Know It's True" spielten Tijan Njie als Rob Pilatus und Elan Ben Ali als Fab Morvan sowie Matthias Schweighöfer als Frank Farian. Am Montag, 26. Januar, feiert der Film in SAT.1 seine Free-TV-Pemiere. Bei JoynPLUS+ steht er schon zur Verfügung.

Wie aus zwei Tänzern aus München Weltstars wurden Robert Pilatus hatte es nie leicht. Der 1964 in München geborene Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen wurde von einem Münchner Ehepaar adoptiert. Er machte eine Ausbildung zum Textil-Einzelhandelskaufmann, träumte aber vom Showbiz. Er konnte ein bisschen singen, vor allem aber liebte er das Tanzen - Breakdance, Robot, Disco. 1988 heuerte Produzenten-Legende Ralph Siegel Pilatus für sein Musikprojekt Empire Bizarre an. Da war auch Fabrice Morvan mit von der Partie. Rob und der aus Paris stammende Fab hatten sich in einem Münchner Nachtclub kennengelernt und beschlossen, gemeinsam Stars zu werden. Siegel gelang das nicht. "Dansez!", die einzige Single von Empire Bizarre, floppte. Aber ein anderer Pop-Produzent, Frank Farian, wurde auf Pilatus und Morvan aufmerksam: Er lud Rob und Fab ein, bei seinem Projekt Milli Vanilli mitzumachen. Farian, der mit Boney M. in den 70er-Jahren schon einmal eine Gruppe berühmt gemacht hatte, die anfangs keinen einzigen Ton auf ihren Hits sang, hatte die Songs schon fertig. Was er suchte, waren dynamische Vorzeige-Frontmänner. Und Rob und Fab hatten es optisch und tänzerisch drauf. "Girl You Know It's True" wurde am 25. Juni 1988 veröffentlicht und stürmte innerhalb von sechs Wochen die Charts-Spitze.

Bitteres Ende: Rob Pilatus starb nach Überdosis Der Erfolg brach schnell über Rob und Fab herein. Zu schnell. Das einzige Album "All Or Nothing", war in England Nummer acht, in Amerika Nummer eins, verkaufte sich dort über sieben Millionen Mal. Es hagelte Goldene und Platin-Schallplatten aus aller Welt, auch in Fabs Heimat Frankreich. Rob und Fab jetteten durch die Welt, gaben Interviews und bekamen Auszeichnungen und landeten auf etlichen "Bravo"-Covern. Der Höhepunkt: Am 21. Februar 1990 bekamen Milli Vanilli im Shrine Auditorium in Los Angeles den Grammy als "Best New Artist" verliehen und traten in der Award-Show sogar auf. Allerdings halt nie wirklich live. Als Farian das ganze Kartenhaus bei der Pressekonferenz einstürzen ließ, entlud sich der Zorn der Öffentlichkeit vor allem über Rob und Fab. Sie mussten - unter Tränen - ihre Grammys zurückgeben. US-Fans verbrannten ihre Platten. Eine eigene Karriere als "Rob & Fab" scheiterte. Rob zog sich nach Los Angeles zurück und stürzte auch als Privatperson ab - Drogen, Alkohol. Körperverletzung, Vandalismus, Raub. Einmal musste ihn sein Ex-Produzent Farian sogar aus dem Knast freikaufen. 1995 kehrte er nach Deutschland zurück und versuchte, unter der Obhut von Farian, sein Leben in Ordnung zu bringen. Es klappte nicht: Am 3. April 1998 wurde er tot in einem Hotelzimmer in Friedrichsdorf gefunden. Die Obduktion ergab als Todesursache Herzversagen als Folge einer Überdosis Alkohol und Drogen. Rob Pilatus wurde nur 33 Jahre alt und auf dem Münchener Waldfriedhofs beigesetzt.

Bekommt Fab Morvan doch noch einen Grammy? Auch Fab Morvan brauchte einige Zeit, um den Skandal-Schock zu verdauen. Er lebte in Los Angeles, nahm 2004 am Dschungelcamp teil, machte immer weiter Musik und arbeitete an seiner musikalischen Rehabilitation. Damit könnte er ein Happy End erleben. Wenn am 1. Februar die nächsten Grammys vergeben werden, könnte er einen bekommen! Er wurde in der Kategorie "Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording" für seine Memoiren "You Know It's True: The Real Story of Milli Vanilli" nominiert. Fab hat auch privat sein Glück gefunden. Mit seiner Partnerin Tessa und vier Kindern lebt er auf Mallorca und in den Niederlanden.

