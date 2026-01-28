Seit 29 Jahren ein Paar
Andrea Sawatzki und Christian Berkel: Darum wohnt das Schauspieler-Ehepaar bei Dreharbeiten getrennt
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Andrea Sawatzki und Christian Berkel gehen seit fast drei Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben, seit 2011 sind sie verheiratet. Doch die beiden sind nicht nur privat ein Herz und eine Seele, sondern stehen auch regelmäßig gemeinsam vor der Kamera. Wer allerdings glaubt, dass das Power-Paar jede freie Sekunde miteinander verbringt, der irrt. Wenn es um die Arbeit geht, setzen die beiden auf eine ganz bestimmte Strategie.
Getrennte Hotelzimmer am Set: Darum gehen Andrea Sawatzki und Christian Berkel auf Abstand
Ihre Partnerschaft ist ein fein austariertes Zusammenspiel aus Verbundenheit und Freiheit. Besonders sichtbar wird das, wenn beide gemeinsam vor der Kamera stehen. Während viele Paare nach einem langen Arbeitstag jede Minute ihrer Freizeit miteinander verbringen wollen, entscheiden sich Andrea Sawatzki und Christian Berkel bewusst für getrennte Hotelzimmer.
Was auf den ersten Blick kühl wirken mag, ist in Wirklichkeit ein Zeichen tiefen Respekts: Nach einem kräftezehrenden Tag vor der Kamera brauche jeder Raum für sich, wie die 62-Jährige im Gespräch mit "Brisant" erzählt.
Weil man nach so einem anstrengenden Drehtag einfach auch [...] seine Ruhe will.
Dabei geht es allerdings nicht nur um Ruhe, sondern auch um Pragmatismus. Wenn Andrea Sawatzki morgens um fünf Uhr in die Maske muss, schläft Christian Berkel meistens noch. Statt den anderen aus dem Schlaf zu reißen, geben sie sich gegenseitig genug Zeit und Freiraum zur Erholung. Rücksichtnahme ist bei beiden kein leeres Versprechen, sondern gelebter Alltag.
Warum Andrea Sawatzki und Christian Berkel ihre Bücher nicht gegenseitig vorab lesen
Getrennte Hotelzimmer während der Dreharbeiten sind nur der Anfang: Auch als erfolgreiche Bestsellerautorin und -autor gehen Andrea Sawatzki und Christian Berkel ihre eigenen kreativen Wege. Während sie mit ihrer erfolgreichen "Gundel Bundschuh"-Reihe, die sie auch selbst verfilmt, das komödiantische Fach bedient, feiert ihr Ehemann mit tiefgründigen Familienromanen wie "Der Apfelbaum" oder "Ada" große Erfolge.
Doch wer denkt, die beiden würden sich über die Entwürfe austauschen, der irrt sich - sie lesen die Werke des anderen erst, wenn sie gedruckt sind. Kein Korrekturlesen, kein Feedback. Ein strikter Kurs, der den kreativen Prozess schützen soll.
