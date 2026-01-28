Deutsche Stars im exklusiven Interview
Oscars 2026: Annemarie Carpendale und Max von der Groeben teilen ihre Meinung zu den Nominierungen
Aktualisiert:von Redaktion
Die Oscar-Nominierungen sind da und die Filmwelt fiebert mit! Auch deutsche Stars wie Max von der Groeben und Annemarie Carpendale haben einen Blick auf die Liste der Nominierten geworfen. Hier verraten sie, wer ihrer Meinung nach das Rennen machen wird.
Für Filmfans sind die Oscar-Nominierungen ein absolutes Highlight. Auch Max von der Groeben gehört dazu, wie er betont: "Selbstverständlich" habe er die Nominierungen verfolgt. Allerdings gesteht er, dass er nicht zu denjenigen gehört, die nachts wach bleiben, um die Verleihung live zu verfolgen.
"Sinners" sorgt für Überraschung
Ein Film, der bei den Nominierungen besonders hervorsticht, ist "Sinners". Mit ganzen 16 Nominierungen hat er sogar "Titanic" übertroffen. Annemarie Carpendale gibt zu, dass sie von dieser Flut an Nominierungen überrascht war.
Carpendale über "Sinners": Zwischen Langeweile und Kunst
Max von der Groeben räumt ein, dass er den Film selbst noch nicht angeschaut hat. Annemarie Carpendale hat ihn direkt nach der Nominierung gesehen. Sie beschreibt ihre Erfahrung mit "Sinners" als eine Achterbahnfahrt der Eindrücke.
Wir fanden ihn erst langwierig, dann irgendwann künstlerisch spannend und im Nachhinein sogar ganz gut.
Timothée Chalamet als Favorit?
Bei der Frage nach den Favoriten für die Schauspielpreise sind sich die beiden Stars nicht ganz einig. Max hat gehört, dass Timothée Chalamet dieses Jahr als Favorit gehandelt wird.
Ich bin großer DiCaprio-Fan.
Annemarie Carpendale widerspricht dieser Einschätzung: "Ich finde Timothée, der macht das schon besonders toll alles gerade, dem würde ich es gönnen." Sie erklärt, dass Chalamet noch keinen Oscar hat und auch DiCaprio in der Vergangenheit oft übergangen wurde.
Vorfreude auf die Verleihung
Bis zur Oscar-Verleihung ist noch etwas Zeit und Max von der Groeben hat sich vorgenommen, bis dahin alle nominierten Filme gesehen zu haben. Ob sich seine Favoriten am Ende durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Die Filmwelt blickt gespannt auf die Verleihung der begehrten Trophäen.
