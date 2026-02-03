Emotionales Geständnis Ariel und Gil Ofarim: Dieses ähnliche Schicksal teilen sie Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Sophia Huber Zwischen Streit und Spannungen der letzten Tage öffnen sich Gil und Ariel und finden überraschend zueinander. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer & picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Gil Ofarim und Ariel sind bislang eher für Streitereien bekannt. Plötzlich stellt sich heraus, dass beide ein ähnliches Schicksal teilen.

Gemeinsamkeiten von Ariel und Gil Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: Ariel ist mit ihren 22 Jahren noch sehr jung, Gil mit 43 Jahren fast doppelt so alt. Im Dschungelcamp trafen sie nun erstmals aufeinander und geraten gleich aneinander. Vor allem zum Thema Davidstern-Skandal 2021 um Gil Ofarim lässt Ariel nicht locker. Doch sie haben auch Gemeinsamkeiten: Beide haben ihren Vater verloren. Gils Vater Abi Ofarim war ein bekannter Musiker. Er starb am 4. Mai 2018 - und sein Tod hat Gil sehr mitgenommen. Ariels Vater starb im November 2025.

Ariel und Gil: Kinder sind ihnen wichtig Ariel erzählt von der Tochter ihres Ex-Partners. Die Schweizerin war damals bereit, das Kind aufzunehmen: "Ich hätte sie sogar adoptiert", berichtet sie. Am Ende kam es anders, wie sie sagt. Doch Ariel wünscht dem Kind nur das Beste.

Ich wünsche mir für sie, dass sie die schönste Familie, die tollsten Eltern hat. Ariel

Gils emotionale Reaktion Auch Gil Ofarim sind seine Kinder nach eigener Aussage sehr wichtig. Deshalb zeigt er gegenüber Ariels Engagement Respekt: "Es gibt wenige Frauen, die so was machen würden." Beim Gedanken an seine eigene Familie zeigt er Trauer: "Da muss ich sehr an meine Frau und meine Kinder denken." Später bricht er sogar vor dem Dschungeltelefon in Tränen aus. Freunde und Familie sind für Gil sehr wichtig. Deshalb ist er ihnen dankbar:

Ohne sie würde ich hier heute nicht mehr sitzen. Gil Ofarim