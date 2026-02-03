Emotionales Geständnis
Ariel und Gil Ofarim: Dieses ähnliche Schicksal teilen sie
Aktualisiert:von Sophia Huber
Gil Ofarim und Ariel sind bislang eher für Streitereien bekannt. Plötzlich stellt sich heraus, dass beide ein ähnliches Schicksal teilen.
Gemeinsamkeiten von Ariel und Gil
Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: Ariel ist mit ihren 22 Jahren noch sehr jung, Gil mit 43 Jahren fast doppelt so alt. Im Dschungelcamp trafen sie nun erstmals aufeinander und geraten gleich aneinander. Vor allem zum Thema Davidstern-Skandal 2021 um Gil Ofarim lässt Ariel nicht locker.
Doch sie haben auch Gemeinsamkeiten: Beide haben ihren Vater verloren. Gils Vater Abi Ofarim war ein bekannter Musiker. Er starb am 4. Mai 2018 - und sein Tod hat Gil sehr mitgenommen. Ariels Vater starb im November 2025.
Ariel und Gil: Kinder sind ihnen wichtig
Ariel erzählt von der Tochter ihres Ex-Partners. Die Schweizerin war damals bereit, das Kind aufzunehmen: "Ich hätte sie sogar adoptiert", berichtet sie. Am Ende kam es anders, wie sie sagt. Doch Ariel wünscht dem Kind nur das Beste.
Ich wünsche mir für sie, dass sie die schönste Familie, die tollsten Eltern hat.
Gils emotionale Reaktion
Auch Gil Ofarim sind seine Kinder nach eigener Aussage sehr wichtig. Deshalb zeigt er gegenüber Ariels Engagement Respekt: "Es gibt wenige Frauen, die so was machen würden." Beim Gedanken an seine eigene Familie zeigt er Trauer: "Da muss ich sehr an meine Frau und meine Kinder denken." Später bricht er sogar vor dem Dschungeltelefon in Tränen aus. Freunde und Familie sind für Gil sehr wichtig. Deshalb ist er ihnen dankbar:
Ohne sie würde ich hier heute nicht mehr sitzen.
Gil Ofarim bei "Das große Promibacken": Back-Panne ab Minute 16
Mehr entdecken
Von Kinderstars zu jungen Erwachsenen
So sehen Til Schweigers Töchter heute aus
Was wurde aus ...?
Von "Die Kinder vom Alstertal" zu "Nord bei Nordwest": Das machen die Stars aus der Serie nach über 20 Jahren
Mischt aktuell das Camp auf
Trash-Newcomerin aus der Schweiz: Wer ist Ariel?
Star-Nachwuchs
Darum werden Eddie Murphy und Martin Lawrence gleichzeitig Opas
Geht nicht gibt's eben doch!
Hollywood Unfiltered: Die wahren Bad Cops im Show-Business
Er ist zurück
"Rechtsanwalt Vernau": Das sagt Jan Josef Liefers über sein ZDF-Comeback
Bauer, Schlager-Musiker, Reality-Star
Heiratspläne? Patrick schwärmt im Dschungel von seiner Freundin
Enthüllt Familiengeheimnis
Fragen nie beantwortet: Hardy Krüger jr. über seinen toten Vater
Er wäre fast gestorben
"Spuckte Blut": Hubert Fella bangte um Leben von Ehemann Matthias Mangiapane