Verwandt mit Florian David Fitz? "Die Hausmeisterin": Aus diesem Schauspieler-Clan stammte Veronika Fitz Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Als "Die Hausmeisterin" Martha Haslbeck wurde Veronika Fitz nach einer langen Karriere am Theater und in kleineren TV-Rollen auch dem großen Publikum bekannt - mit über 50. Bild: BR

Als "Die Hausmeisterin" spielte sich Veronika Fitz ab 1987 in die Herzen der Zuschauer:innen. Der Schauspielberuf wurde ihr bereits in die Wiege gelegt, denn die Bayerin entstammte einer Familie, die viele bekannte Kabarettist:innen und Schauspieler:innen hervorbrachte.

"Die Hausmeisterin" läuft vom 28. Juli bis zum 1. September jeden Dienstag um 20:15 Uhr Hier geht's zum BR-Livestream auf Joyn

Später Durchbruch als "Die Hausmeisterin" "Sollte ich berühmt werden, dann bitte nur ganz langsam", schrieb die 20-jährige Veronika Fitz in ihr Tagebuch, nachdem sie für ihre erste Theater-Rolle gute Kritiken bekommen hatte. So erzählte es die Schauspielerin mit 75 Jahren im Interview mit dem Magazin "Hallo München". Und es sollte tatsächlich 30 Jahre dauern, bis die 2020 verstorbene Veronika Fitz 1987 die Rolle ihres Lebens erhielt. Als "Die Hausmeisterin" Martha Haslbeck spielte sie sich so resolut wie charmant in die Herzen der Zuschauer:innen. Die dritte Staffel der Serie ist ab Dienstag, 28. Juli, 20:15 Uhr, in Doppelfolgen im BR-Livestream auf Joyn abrufbar.

Am 28. Juli mit einer Doppelfolge in die dritte Staffel von "Die Hausmeisterin" starten Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Die Hausmeisterin Drunter und drüber Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Eine klassische Schauspielerkarriere Veronika Fitz wurde 1936 in Dießen am Ammersee geboren. Nach der Schule durchlief sie eine klassische Schauspielerkarriere: Schauspielschule in München, anschließend Engagements an verschiedenen Bühnen in München, Wien und Berlin. Parallel dazu immer wieder Nebenrollen im Film sowie im Fernsehen in Serien wie "Polizeiinspektion 1", "Der Millionenbauer" und dem BR-Dauerbrenner "Der Komödienstadel". Später kamen Rollen in "Ein Bayer auf Rügen", "Tierarzt Dr. Engel" und "Forsthaus Falkenau" hinzu. Doch "Die Hausmeisterin" überstrahlt in der Rezeption des Publikums bis heute alle anderen Rollen, die Veronika Fitz je gespielt hat. "Aber das ärgert mich nicht, es war halt eine so nette und witzige Serie", sagte sie gegenüber "Hallo München". Außerdem wusste wohl kaum jemand besser als sie, wie es in der Schauspielbranche läuft, immerhin entstammte Veronika Fitz einem berühmten Künstler- und Schauspieler-Clan.

Das ist der berühmte Fitz-Clan Begründet wurde die Künstler- und Schauspielerdynastie von Veronikas Eltern. Vater Hans war Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor, Mutter Ilse reüssierte als Schauspielerin und Opernsängerin. Hans stammte aus Thüringen, Ilse aus Köln, ihre gemeinsame Heimat fanden sie jedoch in Bayern. Sie bekamen acht Kinder, von denen zwei starben. Aus den Söhnen Walter und Gerd sowie Nesthäkchen Veronika sollten später beliebte bayerische Volksschauspieler:innen werden. Walter Fitz wurde nach einer Gesangskarriere mit dem "Fitzett-Trio", zu dem auch seine Frau und Bruder Gerd gehörten, erst mit 60 Jahren für das Fernsehen entdeckt. Dort spielte er kleinere Rollen, darunter in "Polizeiinspektion 1" und der "Lindenstraße". Seinen größten Erfolg feierte er mit seiner Parodie des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg. Walter Fitz starb 1992. Er war der Vater der umstrittenen Kabarettistin Lisa Fitz. Auch deren Sohn Nepomuk machte sich als Schauspieler ("Hubert ohne Staller") und Kabarettist ("Nepo Fitz") einen Namen.

Dieser "Tatort"-Star ist der Neffe von Veronika Fitz Auch der 2015 verstorbene Gerd Fitz war im "Komödienstadel", in "Forsthaus Falkenau" und dem Münchner "Polizeiruf 110" zu sehen, ebenso wie im hochgelobten "Tatort"-Fall "Der oide Depp". In der preisgekrönten Historienserie "Löwengrube" von Willy Purucker gehörte er zur Hauptbesetzung. Einer von Gerd Fitz' Söhnen aus erster Ehe ist der Liedermacher und Schauspieler Michael Fitz. Die Eltern trennten sich, als Michael drei Jahre alt war. Im Fernsehen feierte der heute 67-jährige Michael als Polizist Carlo Menzinger im "Tatort" seinen Durchbruch, erfolgreich war auch die Vorabendserie "Aus heiterem Himmel". 2005 spielte Fitz eine Hauptrolle in "Marias letzte Reise" nach einem Drehbuch seiner Cousine Ariela Bogenberger, der Tochter seiner Tante Veronika Fitz. Zweimal ermittelte Michael Fitz bisher als Kommissar Hattinger im "Chiemseekrimi", seit 2016 spielt er den Hauptkommissar Mur in "Die Toten von Salzburg".

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Gehört Florian David Fitz auch zum Fitz-Clan? Beim Namen Fitz denken viele natürlich als Erstes an Filmstar Florian David Fitz. Und ja, auch er gehört zur berühmten Schauspielerfamilie, wenn auch über ein paar mehr Ecken. Veronikas Vater Hans Fitz und Florians Großvater Josef waren Brüder. Florians Vater - Josefs Sohn Karlhans - folgte nicht dem Ruf der Bühne und der Kamera. Er führte mit seiner Frau ein Hotel in München, das heute von Florian Davids Schwester geleitet wird. Nicht zur bayerischen Fitz-Familie dagegen zählen der Schauspieler Peter Fitz ("Die Bertinis") und seine Kinder Florian Fitz ("Bettys Diagnose") und Hendrikje Fitz ("In aller Freundschaft").